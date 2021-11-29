零件短缺太严重，今年第三季度越南智能手机出货量同比下降 28%

根据 Counterpoint Research 的月度越南频道份额追踪报告，越南的智能手机出货量在 2021 年第三季度同比下降 28%。

越南主要城市由于疫情引起的限制措施在这种放缓中发挥了最大的作用，引发了劳动力短缺以及商店和购物中心的关闭。持续的组件短缺也限制了出货量。从月度来看，市场在 7 月表现良好，而 8 月出货量下降，因为越南面临新冠疫情病例有史以来的最高峰值。病例数从 9 月份开始下降。

▲ Counterpoint

研究分析师 Akash Jatwala 说：“由于 COVID-19 病例不断增加，当局对主要城市实施了限制和封锁。这打击了经济和社会生活。胡志明市的大多数制造设施要么关闭，要么在人力和数量有限的情况下运营。在第四波疫情开始时，只有 9% 的越南人口接种了疫苗。”

▲ 头部 OEM 厂商在越南的市场份额：2020 Q3 vs. 2021 Q3，Counterpoint

三星在 2021 年第三季度达到了有史以来的最高份额，占据了智能手机市场的 49%。这是由于对 Galaxy A12、Galaxy A03s 和 Galaxy A22 等价格低端机型的需求。三星对其 A 系列的重视已经开始得到回报，为其在市场上的增长提供了进一步的动力。OPPO 在 A 系列的推动下以 19% 的份额位居第二。小米和 vivo 分别以 13% 和 8% 的份额位居第三和第四。Redmi 系列是推高小米份额的驱动器，而 Y 系列则帮 vivo 占领市场。

在线渠道占本季度总出货量的 13%。在此期间，即使是该渠道也面临物流问题。为了增加在线销售，OEM 厂商们与在线平台合作提供独家优惠。

5G 智能手机占 2021 年第三季度总出货量的 20%。预计到 2021 年底，其份额将进一步增加。越南已开始 5G 试验，Viettel 成为该国第一家这样做的运营商，在测试期间最高速度达到 4.7 Gbps。越南政府还计划在 2021 年第四季度拍卖 5G 频谱。

高级研究分析师 Glen Cardoza 在评论 2021 年第三季度的制造情况时说：“越南的制造业受到限制和封锁的严重影响，打击了主要 OEM 厂商的出货量。一些像三星这样的 OEM 厂商在越南完成的制造占比很大。虽然越南仍被视为 OEM 厂商的首选地点，但一些品牌可能希望将其制造设施分布在多个地区。”