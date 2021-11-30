“没有退路就是胜利之路”，2021 年华为公司“明日之星”新款奖牌「小士兵奖章」揭晓

IT之家 11 月 30 日消息，华为心声社区今天表示，明日之星一路走来，每一年不同的“明日之星”奖牌不仅是时代的烙印，也见证了所有“星星”和华为公司一起成长的历程。2021 年华为公司“明日之星”新款奖牌 —— 小士兵奖章揭晓。

0.08 毫米高强度刀头雕刻 150 小时；超过 2000 吨重力的反复锻压，750 摄氏度高温煅烧。没有退路就是胜利之路！

这个奖牌来自于一个中国士兵与美国记者的对话场景：

美国记者：你多大了？ 中国士兵：16 岁 美国记者：想你的家人吗？ 中国士兵：他们已经死了。 美国记者：中国会胜利吗？ 中国士兵：中国一定会胜利的。 美国记者：当中国胜利后你打算干什么？娶 妻生子？ 还是继续参军？ 中国士兵：那时候，我已经战死沙场……

下面是视频介绍：

据蓝血研究报道，华为 2014 年起开始明日之星评选，共 36058 人获奖。奖章包括胜利女神、四瓣花、海洋女神、凤凰展翅、贝尔勋章、瓦格尼亚捕鱼人等。

任正非表示：“我们最重要的是把千军万马调动起来积极上战场，充分发挥员工的潜能，推动一种新的井喷。表彰要舍得花钱，别抠门。要使奖励形式多样化，奖牌要高级，让人一辈子得到鼓舞。…… 发‘明日之星’奖牌，可以搞一个仪式，要强调仪式感。不要评下来，把奖牌悄悄一塞就走了。可以花点钱让他们牢记，他的光荣就是责任。制造系统可以适当拿点钱先做起来，让大家发奖的时候有一种荣誉感。”

IT之家获悉，今年 10 月 29 日，华为在松山湖园区举行军团组建成立大会，为煤矿军团、智慧公路军团、海关和港口军团、智能光伏军团和数据中心能源军团等授旗。

任正非称，“要让打胜仗的思想成为一种信仰，没有退路就是胜利之路”，这是美军马丁・邓普西上将的话。你看，我们高举美国将领的话，向美国学习的精神并没有因为美国打击我们而改变。

“我认为和平是打出来的，我们要用艰苦奋斗，英勇牺牲，打出一个未来 30 年的和平环境…… 让任何人都不敢再欺负我们，我们在为自己，也在为国家…… 为国舍命，日月同光，凤凰涅槃，人天共仰！历史会记住你们的，等我们同饮庆功酒那一天，于无声处听惊雷！”