华为小精灵学习智慧屏三大功能全新升级：优化分龄桌面，网课专区，休息提醒

IT之家 11 月 30 日消息，华为在 7 月 29 日的发布会上发布了华为 P50 系列手机等，还同时推出了旗下首款儿童教育产品 —— 华为小精灵学习智慧屏。该智慧屏专为 3-12 岁儿童设计，可帮助孩子自主学习，提升学习兴趣。

本次学习智慧屏迎来了新版本，在原有功能基础上优化分龄桌面，并新增网课专区和休息提醒功能，更好的为孩子打造沉浸式学习环境。

分龄桌面

在新版本中，儿童模式下的分龄桌面功能再升级，优化并扩大了孩子年龄匹配的范围，细化学龄前阶段为小班、中班、大班 3 个阶段，同时新增初一、初二、初三 3 个年级。

家长们可以精准根据孩子不同的学习阶段，为孩子定制学习计划，保证了 2-14 岁的孩子都可以使用学习智慧屏。

要是家里有多名孩子想一起使用，切换对应年龄的桌面即可。

小提示：使用此功能前，请进入设置 > 儿童模式，确认儿童模式已开启。

・ 选择年级：在桌面右上角处，点击可选择与孩子匹配的年级内容。

・ 选择智学内容：桌面中部为学习的内容展现区域，包括 AI 智学和素养课等。

网课模式

孩子上网课的时候经常找不到网课应用？找着找着就分心了？别着急，新版本新增了网课专区，优化了桌面应用管理。

IT之家获悉，进入分龄桌面，在 AI 智学板块中即可便捷查看，你还可以通过编辑功能，将孩子常用的网课应用放在桌面，再也不用担心孩子找不到应用啦。

在网课专区下管理的应用，进入后屏幕右侧为大家增加了实用“工具栏”悬浮条，其中包含：截图、录屏、开启消息免打扰、关闭工具栏这 4 项功能。

・截图：有家长反应学习智慧屏截屏太麻烦，经常还没来得及调出控制中心或同时按下 2 个功能键，网课画面就错过了。现在，在网课模式中你无需担心这样的问题，只需一键按下网课工具栏中的“截屏”键，即可快速对当前画面进行截屏保存哦，并且长图截屏也可以快速实现。

・录屏：如果孩子在上网课时需要温习的知识点，那么录屏功能可以快速记录所需要的信息。在录屏时，可以边录屏边解说，将画面和声音同步记录，帮助孩子课后温习回顾。

・开启免打扰：该功能开启时，通知和消息提示都会静音，让孩子可以不受干扰，沉浸式学习。

・关闭工具栏：如果担心孩子在使用过程中会误触到工具栏，点击最后一项“关闭工具栏”，即可退出工具栏悬浮条，本次操作仅在当前生效，下次进应用后“工具栏”将自动开启。

休息提醒

在高效学习的同时，孩子能拥有健康的身体是家长们最希望的。为了减少对发育中的孩子眼睛造成伤害，新版本在视力保护设置中新增了休息提醒设置。

如果你提前开启并预设休息提醒的时间，例如一堂课时间为 45 分钟，当孩子连续上网课到 45 分钟时，学习智慧屏会自动弹窗提示休息，帮助孩子科学用眼。

设置路径如下：

在全部应用 > 设置 > 儿童模式 > 视力保护 > 休息提醒中，即可开启休息提醒并设置单次使用时长。