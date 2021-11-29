谷歌在俄罗斯又遭罚款，未来罚款金额可能高达上亿美元

北京时间 11 月 29 日晚间消息，据报道，莫斯科一家法院今日又对谷歌处以 300 万卢布（约合 4 万美元）的罚款，原因是谷歌未能删除一些被视为非法的内容。

事实上，这只是俄罗斯与谷歌之间更广泛纠纷的一部分。早在 2018 年底，俄罗斯就对谷歌处以 50 万卢布（约合 7530 美元）的罚款，原因是谷歌未能按法律要求从其搜索结果中删除特定条目。

此后，谷歌在俄罗斯多次遭遇罚款。本月 8 日，莫斯科一家法院曾对谷歌处以 200 万卢布（约合 28085 美元）的罚款，原因是该公司没有删除被俄罗斯视为非法的内容。

上月中旬，俄罗斯通信监管机构“联邦通信、 信息技术和大众媒体监督局”（Roskomnadzor）表示，今年到目前为止，谷歌尚未缴纳 3250 万卢布（约合 45.81 万美元）的罚款。上月底，谷歌宣布，已向俄罗斯支付了 3200 多万卢布的罚款。

一直以来，Roskomnadzor 对科技公司的罚款数额都不是很大。但该机构上个月表示，可能对谷歌开出巨额罚单，罚款金额最高可达 2.4 亿美元。

Roskomnadzor 当时称，将寻求对谷歌处以相当于其俄罗斯年营收 5% 至 20% 的罚款，最高可达 2.40 亿美元。原因是谷歌一再未能删除被视为非法的内容，这将是到目前为止俄罗斯对国外科技公司做出的最强有力的处罚。