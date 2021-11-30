微软 Win11 将有全新快捷键来静音麦克风，或取消静音

IT之家 11 月 30 日消息，据 Windows Latest 报道，微软最近发布了 Windows 11 预览版更新，新的任务栏功能可以让你快速将麦克风静音和取消静音麦克风。此外，微软还推出了一个新的实验性功能，可以让你在开会时将其他应用程序的内容分享到 Windows 11 的 Teams。

Windows 11 最新版本还包括一个新的键盘功能，让你只需点击一下就能将设备的麦克风静音或取消静音。目前，键盘快捷键 Win + Alt + K 只在微软 Teams 中工作，也可以通过点击系统托盘中显示的麦克风图标来切换。

最初，这种通用的 Windows 11 静音功能需要用户手动点击任务栏上的麦克风图标。该图标出现在 WiFi 或以太网、音量和电池图标旁边，你可以简单地点击它，在短短一秒钟内将麦克风静音和取消静音。

“你可以看到你的通话音频状态，什么应用程序正在访问你的麦克风，并在任何时候快速静音和取消静音，”微软说。

新的键盘快捷键

微软已经更新了任务栏的静音切换，支持新的键盘快捷键 WIN + Alt + K。要使用 Windows 11 的新静音功能，只需按下 WIN + Alt + K 即可实现。

正如一开始提到的，你将需要在支持静音按钮的应用程序中才能工作。目前，只有微软 Teams 支持，但微软表示，第三方应用程序也将获得对 Windows 11 的新任务栏静音切换的支持。

任务栏的其他改进

微软还在开发一个新的任务栏功能，允许用户直接从任务栏上分享微软 Teams 会议的内容。这将消除在 Teams 会议中手动切换窗口的需要，用户将能够专注于他们在 Teams 的会议。

IT之家获悉，微软正在 Windows 11 内部测试对任务栏拖放的支持，但这一功能预计只在下一个大型 Windows 更新中出现。