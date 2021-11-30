微软 Win11 正式版推出快两个月，已发布新的和正测试功能大盘点

11 月 30 日消息，今年 6 月份，微软发布全新操作系统 Windows 11，并于 10 月份正式推送。但两个月时间过去，Windows 11 操作系统仍然是一项未完成的工作。目前的 Windows 11 系统较两个月前正式推送时增加了不少功能，修复了存在的部分 Bug，但仍然缺少微软所承诺的一些元素。

最近一段时间，微软技术团队部分专注于修复操作系统早期问题，部分人则在慢慢添加微软最初宣布的一些新功能。

已经正式发布的功能

自 10 月份以来，微软在 Windows 11 操作系统添加、调整或修复的功能主要有：

针对锐龙处理器的性能优化： 微软和 AMD 都发布软件补丁，以解决 Windows 11 系统与新一代 AMD 锐龙处理器性能的兼容问题。独立测试证实，补丁使得锐龙处理器在 Windows 11 系统下的运行性能与 Windows 10 一致，但仍有改进空间。

部分 Bug 修复： 微软通过几次更新解决了包括任务栏渲染、虚拟打印错误以及系统崩溃等诸多问题。像 Windows 这样大而复杂的操作系统软件总是有很多问题，公开发布也给微软修复漏洞提供了大量用户数据。

外观更新：最近 Windows 的更新又将蓝屏死机界面换回了蓝色，在系统中添加了更加活泼的表情符号。但这些小物件的调整只是说明，Windows 11 是一架尚未成型就起飞的飞机。

目前正在测试功能

微软有些应用和功能目前可以通过 Windows Insider Program 的 Beta 或 Dev 渠道进行测试，但它们还没有正式向公众发布。

支持 Android 应用程序： 微软在全新操作系统中引入了可运行 Android 应用的 Windows 子系统，允许 Windows 11 用户通过亚马逊应用商店或微软商店安装 相应 Android 应用程序。但其对用户硬件的要求更高，还要启动 BIOS/UEFI 虚拟化功能。目前在 Windows 11 上运行 Android 应用这一功能的预览版仅面向 Beta 频道的 Windows Insider 用户，只支持一小部分 Android 应用。

全新媒体播放器： 微软在 Windows 11 还加入了一个全新的媒体播放器，替代 Groove 音乐应用程序，后者是微软在 Windows 10 和 11 中的默认音乐播放器。这款应用被称为“媒体播放器”，明显是向经典的“Windows 媒体播放器”致敬。目前这款应用只对那些在 Dev 频道中注册的 Windows Insiders 用户开放。

适用于 Windows 的 Linux 子系统（WSL）： 和 Windows 10 一样，Windows 11 也有适用于 Windows 的 Linux 子系统。但与 Windows 10 中的版本相比，其增加了更多新特性。目前 Windows 11 用户可以在微软商店中下载预览版 WSL。该公司表示，最终微软商店中的预览版 WSL 将成为正式版。

麦克风状态和静音功能 ： 微软曾在今年 6 月份时展示过这项功能，但最终没有在 10 月份的最初 Windows 11 版本中上线。当用户在通话时，麦克风图标会出现在任务栏中。用户可以看到哪个应用程序正在使用麦克风，还可以通过点击图标打开静音或取消静音。这一功能目前仅支持 Dev 版 Windows 11 操作系统中的 Microsoft Teams 应用，但微软表示，其他应用程序也可以添加对该功能的支持。

Your Phone 应用界面调整：Windows 11 操作系统中的 Your Phone 应用用户界面经过调整，通知功能变化最大。但这款应用的功能升级并不多，缺少对 iPhone 的某种支持，也无法在非三星、非微软的 Android 手机上打开应用程序或镜像手机屏幕。

尚未实现或应该实现的功能

深色模式：微软在今年 8 月份承诺会对 Windows 11 进行部分重新设计，但仍然没有暗模式。目前也不清楚深色模式何时会成为现实。

图示：所谓的深色模式何时能实现？