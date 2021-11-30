字节跳动两员工收钱将指定内容推上抖音热榜，自首获刑

IT之家 11 月 30 日消息，相信每个抖音创作者都想上抖音热榜，因为这意味着巨大的流量，于是有人动起了歪脑筋。

据澎湃新闻报道，11 月 26 日，中国裁判文书网公布的判决书显示，字节跳动两员工因收受他人给予的钱财共计 58 万余元，将对方指定内容推上抖音热榜，北京市海淀区人民法院一审判处两人犯非国家工作人员受贿罪。

判决书显示，此案两名被告人分别为王宇迪、张凯迎，均为 90 后。2018 年 9 月至 2020 年 8 月间，被告人王宇迪在北京微播视界科技有限公司担任抖音-内容运营-热点运营职位，负责抖音热搜提报，后转岗至抖音-热点-内容策划职位。2019 年 1 月至 2020 年 8 月间，被告人张凯迎在北京字跳网络技术有限公司担任抖音-内容运营-热点运营职位，负责抖音热搜提报。判决书显示，北京微播视界科技有限公司和北京字跳网络技术有限公司，均为字节跳动的关联公司。

2019 年 7 月间，王宇迪收受王某（另案处理）钱款共计人民币 9050 元，将王某指定的内容推上抖音热榜。2019 年 8 月至 2020 年 8 月间，王宇迪收受王某钱款共计人民币 576000 元，并将其中的人民币 220100 元给予张凯迎。王宇迪将王某指定的内容发送给张凯迎，张凯迎将上述内容推上抖音热榜。

2020 年 9 月 3 日，王宇迪、张凯迎在公司员工的陪同下主动到公安机关投案。案发后，王宇迪亲属代为退缴人民币 364950 元，张凯迎退缴人民币 220100 元。

IT之家了解到，法院认为，被告人王宇迪、张凯迎身为公司工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，均已构成非国家工作人员受贿罪，应予惩处。鉴于王宇迪、张凯迎犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；且二人已将违法所得退缴，遂判决被告人王宇迪犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币二万元；被告人张凯迎犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，罚金人民币二万元。同时，扣押在案的钱款予以没收；扣押在北京市公安局海淀分局的手机三部，退回北京市海淀区人民检察院依法处理。