国产特斯拉 Model Y 高性能版配备 12V 锂离子电池：节省空间、寿命更长

11 月 30 日消息，据国外媒体报道，国产 Model Y 高性能版车主发现，该版本车型使用了新款 12V 锂离子电池。

据悉，特斯拉 Model Y 于 2021 年 1 月 1 日首次进入中国市场，并于今年 1 月 18 日在中国开始首批交付。

目前，特斯拉在中国销售三个版本的 Model Y，分别是后轮驱动版、长续航版和高性能版。其中，高性能版从零加速到 100 公里/每小时仅需 3.7 秒，最高时速为 250 公里/每小时，NEDC 续航里程为 566 公里，价格为 38.79 万元。

据外媒报道，特斯拉上海超级工厂最近刚刚启动国产 Model Y 高性能版的交付。一些车主在查看了该版本车型的动力配置后，发现特斯拉将 12V 铅酸电池换成了 12V 锂离子电池。

这种 12V 锂离子电池比汽油汽车中使用的常规铅酸电池要小得多，这使得特斯拉可以节省汽车前部的空间。与此同时，这种电池也具有更长的寿命周期。

国产 Model Y 高性能版配备的 12V 锂离子电池与特斯拉 Model S Plaid 版配备的电池类似。

在特斯拉中国开启国产 Model Y 高性能版交付之前，特斯拉刚刚将 Model Y 后轮驱动版在中国的价格从之前的 27.6 万元上调至 28.0752 万元，上调幅度为 4752 元。