首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>智能手机

OPPO Ace2、Reno5/Pro+ 5G 开启 ColorOS 12×Android 12 升级公测招募

2021/11/30 12:01:06 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
评论：

IT之家 11 月 30 日消息，今日， OPPO Reno5 Pro+ 5G、Reno5 5G、Ace2 手机 ColorOS 12×Android 12 升级公测招募开启。

其中， OPPO Reno5 5G 与 Reno5 Pro+ 5G 招募时间为 11 月 29 日 - 12 月 1 日 15 点，预约申请后 5 个工作日审核，版本将在审核后 3 个工作日内进行推送，具体机型包括：

  • Reno5 Pro+ 5G

  • Reno5 Pro+ 艺术家限定版 5G

  • Reno5 5G 全网通版

  • Reno5 5G 移动定制版

OPPO Ace2 招募时间为 11 月 29 日 - 11 月 30 日 16 点，招募人数为 500 人，预计将在招募结束后 5 个工作日内分批进行审核，版本将在审核完成后 3 个工作日内分批进行推送 。招募机型包括

  • Ace2

  • Ace2 EVA 限定版

需要注意的是，OPPO 表示，升级公测版本尚处于开发阶段，其运行效果不像正式版本那样稳定，版本可能存在部分 Bug、耗电异常等问题。如果用户追求手机长期稳定使用，需慎重报名。

IT之家了解到，申请公测的用户可在手机上点击“设置> 软件更新 > 右上角设置按钮 > 升级尝鲜 > 升级公测”，然后根据提示进行申请。

下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：OPPOColorOS 12Android 12

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用