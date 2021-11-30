OPPO Ace2、Reno5/Pro+ 5G 开启 ColorOS 12×Android 12 升级公测招募

IT之家 11 月 30 日消息，今日， OPPO Reno5 Pro+ 5G、Reno5 5G、Ace2 手机 ColorOS 12×Android 12 升级公测招募开启。

其中， OPPO Reno5 5G 与 Reno5 Pro+ 5G 招募时间为 11 月 29 日 - 12 月 1 日 15 点，预约申请后 5 个工作日审核，版本将在审核后 3 个工作日内进行推送，具体机型包括：

Reno5 Pro+ 5G

Reno5 Pro+ 艺术家限定版 5G

Reno5 5G 全网通版

Reno5 5G 移动定制版

OPPO Ace2 招募时间为 11 月 29 日 - 11 月 30 日 16 点，招募人数为 500 人，预计将在招募结束后 5 个工作日内分批进行审核，版本将在审核完成后 3 个工作日内分批进行推送 。招募机型包括

Ace2

Ace2 EVA 限定版

需要注意的是，OPPO 表示，升级公测版本尚处于开发阶段，其运行效果不像正式版本那样稳定，版本可能存在部分 Bug、耗电异常等问题。如果用户追求手机长期稳定使用，需慎重报名。

IT之家了解到，申请公测的用户可在手机上点击“设置> 软件更新 > 右上角设置按钮 > 升级尝鲜 > 升级公测”，然后根据提示进行申请。