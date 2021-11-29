10 月中国智能手机销量调查：苹果凭 iPhone 13/Pro 系列一枝独秀，OPPO 排第二

IT之家 11 月 29 日消息，市场研究机构 CINNO Research 公布的最新数据显示，今年 10 月中国智能手机市场前五大品牌中，苹果一枝独秀，同比与环比均有大幅度的提升，且凭 iPhone 13 重回月度销量榜首。值得一提的是，iPhone 13 以约 267 万台登顶 10 月单机销量冠军。

苹果 iPhone 13 系列在上市当月便带动苹果销量环比增加 32.5%，同比增长 43.6%，而来到 10 月，其销量进一步大跃升，达到了 650 万台，环比增加 78%，同比更是大增 155%。

IT之家了解到，受 iPhone 13 系列热销，其余四家品牌均出现环比下跌，其中 OPPO 维持了较为稳健的市场销售情况，仅次于苹果排名第二。全球缺芯作为行业大背景，客观上影响了苹果、小米两家上市企业的手机产能，而 OPPO、vivo 等品牌拥有成熟、稳健的供应链管控体系，持续保证了产品正常迭代和生产节奏，OPPO 通过 Find X3 摄影师版持续站稳高端，同时刚刚发布的 Reno7 系列也将在第四季度助推 OPPO 销量走高。

CINNO Research 分析师表示：10 月荣耀智能机销量虽环比下滑 6%，但同比仍呈现小幅正增长，为国产安卓 TOP 品牌智能机销量同比唯一正增长，主要得益于三季度上市的 Play5 系列及 Magic3 系列。