OPPO Enco 系列真无线耳机固件更新：新增双击遥控拍摄等功能

IT之家 11 月 26 日消息，今日 OPPO 宣布将于 12 月 1 日为旗下的多款 Enco 系列真无线耳机推出固件更新。具体来看，Enco X、Enco Air、Enco Play 这三款耳机，会新增“双击遥控拍摄”功能。耳机连接手机之后，在自拍时只要双击耳机，即可轻松拍摄大片。

此外，Enco X 耳机将新增“个性化听感”功能。官方表示，随着年龄增长，人耳的敏感度会逐步下降。该功能支持用户定制专属声音补偿方案，增强中高频量感。

针对 Enco Free2 耳机，会提供智能设备双连功能，支持同时连接两台设备（如手机和手表）。

IT之家了解到，OPPO Enco X 真无线耳机作为该系列的旗舰，零售价 999 元，最低到手价低至 699 元。这款耳机支持 LHDC 高码率，满足 Hi-Res 音频传输。耳机支持双重主动降噪以及三麦克风通话降噪，支持蓝牙 5.2 协议，充电盒支持无线充电。这款耳机内置同轴双单元，有着超导磁平面振膜，能有效抑制分割振动，提供高解析力。

OPPO Enco Air 耳机采用半透明充电盒上盖，零售价 229 元，11 月 27 日秒杀价 199 元。这款产品同样支持蓝牙 5.2，有着通话降噪功能，不支持主动降噪。耳机续航时间为 4 小时，结合充电盒可续航 24 小时，采用复合镀钛振膜。