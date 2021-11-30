细数特斯拉得到的补贴：马斯克从各国政府拿走近 200 亿

北京时间 11 月 30 日消息，特斯拉公司上周通知德国政府，表示要撤销对柏林工厂的补贴申请。特斯拉的这一举动令外界一头雾水，曾靠上海政府补贴“续命”电动汽车领导者为何主动放弃补贴这件好事呢？

补贴是企业为工厂选址时考量的一个重要因素。企业在考虑建造新工厂时通常会考察潜在选址地点的水、电、交通、招工、成本等条件。如果几个潜在选址地点在这些条件上旗鼓相当，那么政府提供的激励措施或补贴力度可能会左右企业的建厂决定。

虽然特斯拉 CEO 埃隆・马斯克 (Elon Musk) 口口声声地说，他们认为应该取消所有补贴，但是根据外媒报道，2014 年，马斯克为了把内华达州超级工厂获得的税收优惠最大化，用尽了各种手段，最终拿到了大约 14 亿美元 (约合 89 亿元) 税收优惠。

实际上，特斯拉这些年没少享受各国政府给他们的建厂补贴。以下特斯拉主要超级工厂获得的建厂补贴：

上海工厂：5.4 亿元

特斯拉上海工厂是中国首个外商独资汽车工厂。2019 年 1 月 7 日，特斯拉上海超级工厂在临港产业区正式开工建设。一周年后，上海工厂开始交付 Model 3。特斯拉工厂实现了当年开工、当年竣工、当年投产、当年上市，创造了行业纪录、“上海速度”。

▲ 马斯克出席上海工厂开工仪式

在 2019 年的世界人工智能大会上，马斯克对于上海工厂的建设速度赞叹不已。“我对特斯拉中国团队所做的工作非常满意，此前从没见过这样的建设、审核速度。”他表示。

工厂建设速度的快与慢与资金是否充足有重要关系。那么，特斯拉在上海工厂身上获得了多少补贴呢？

根据特斯拉在 2019 年向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的 10-K 年报，2019 年，上海市政府同意为特斯拉在上海超级工厂的某些制造设备投资提供 8500 万美元 (约合 5.4 亿元) 的特定激励措施，其中 4600 万美元 (约合 2.9 亿元) 以现金支付，其余 3900 万美元 (约合 2.5 亿元) 以政府贡献的资产和服务形式支付。

▲ 上海市政府为特斯拉提供 5.4 亿元补贴

另外，根据工信部发布的《关于 2016-2020 年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核初审情况的公示》，在 2020 年的补贴清算中，特斯拉被核准了 10.1 万辆车，可获得 21.2 亿元新能源汽车补贴资金，位居 2020 年度补贴清算资金第一；比亚迪被核准的车辆总数为 11.7 万辆，高于特斯拉，但可获得的新能源汽车补贴资金要低于特斯拉，为 20.5 亿元，排在第二。

内华达工厂：89 亿元

2013 年，特斯拉首次公布了超级工厂计划，为电动汽车生产电池。特斯拉最初考虑了包括加州、亚利桑那州、内华达州、新墨西哥州和得州在内的数个选址。

▲ 特斯拉内华达工厂

2014 年 9 月 3 日，工厂正式定址内华达州雷诺，其中内华达州政府提供了大约 12.5 亿美元 (约合 80 亿元) 的税收优惠政策，包括 20 年的销售税减免和 10 年的财产税减免。此外还包括价值 1.95 亿美元 (约合 12 亿元) 的可转移的税收减免，这意味着特斯拉可以从销售这部分税收减免来直接获得现金。

据外媒当时报道，马斯克为了让美国各州拿出巨额奖励方案，在选址过程中使用了炫耀、诱惑、压榨、恐吓、激将法等多种手段。最终，他促使内华达州以令人瞠目结舌的 14 亿美元 (约合 89 亿元) 税收减免、自由使用的土地等巨额刺激方案拿下特斯拉超级电池工厂。

加州工厂：2.2 亿元

由于得州工厂仍在建设中，加州弗里蒙特工厂目前是特斯拉在美国的唯一汽车组装工厂。在上海工厂投产前，特斯拉汽车都是在这里生产。

1962 年，通用汽车建造了弗里蒙特汽车工厂，然后在 1982 年转手给新联合汽车制造公司使用。2010 年，该工厂被特斯拉收购，现在生产特斯拉旗下 Model S、Model X 和 Model 3。

▲ Model 3

2013 年，特斯拉决定提高弗里蒙特工厂产能，需要购买价值 4.15 亿美元 (约合 26 亿元) 的新制造设备。当时，这些新设备能够帮助弗里蒙特工厂将 Model S 产量提高一倍以上，并为戴姆勒、丰田等客户生产更多电动传统系统。那一年，特斯拉预计的年产量为 2.15 万辆，新设备有望将其年产量提高 3.5 万辆。

加州通常对制造设备的购买征税，但是却为清洁技术公司提供豁免以促进他们的成长。当时，加州为特斯拉的 4.15 亿美元制造设备提供了多达 3470 万美元 (约合 2.2 亿元) 的税收抵免。此前，特斯拉还曾因为购买价值 6.12 亿美元 (约合 39 亿元) 的制造设备获得过税收抵免。当时，特斯拉刚刚从新联合汽车制造公司收购了弗里蒙特工厂，需要为工厂上装备。

得州工厂：5.3 亿元

马斯克在去年 7 月的第三季度电话会议上宣布，公司将在得州奥斯汀附近的德尔瓦勒市建造其最新超级工厂。马斯克称，该工厂将负责生产电动皮卡 Cybertruck、半挂车 Semi，并为北美东部生产 Model 3 和 Model Y。

新工厂所在地为得州特拉维斯县。该县在去年 7 月稍早时候投票决定为特斯拉提供最低 1470 万美元 (约合 9367 万元) 的税收抵免，以吸引特斯拉在当地建厂创造就业岗位。特斯拉目前在加州弗里蒙特工厂雇佣了大约 1 万人。

▲ 得州工厂

2020 年 7 月，德尔瓦勒独立学区还批准了一项价值 6800 万美元 (约合 4.3 亿元) 的税收优惠计划。

如此算来，特斯拉得州工厂至少会获得 8270 万美元 (约合 5.3 亿元) 的税收抵免。特斯拉仍需要为工厂买地，预计会耗资 500 万美元 (约合 3186 万元)，另外还需要为建造工厂花费至少 11 亿美元 (约合 70 亿元)。

柏林工厂：82 亿元

马斯克在 2019 年宣布，将在德国柏林附近建造公司的第四座超级工厂。这是继特斯拉上海超级工厂之后特斯拉的第二家海外超级工厂。

根据德国政府在今年 1 月宣布的“欧洲共同利益重要项目”(IPCEI)，特斯拉有资格享受 11.4 亿欧元 (约合 82 亿元) 的补贴，以协助建造柏林附近的格伦海德电池工厂。

▲ 柏林工厂

诡异的是，特斯拉主动提出放弃这笔补贴。特斯拉发言人对此解释称，公司计划自掏腰包投入 50 亿美元 (约合 319 亿元) 建造这座工厂，没有补贴不会阻碍工厂的建设。

然而，事情并没有那么简单。外媒指出，特斯拉原本计划在柏林郊外的格伦海德工厂大规模生产 4680 型电池芯，这使得该公司有资格获取德国的补贴。但是，特斯拉现在改变了计划，决定在美国得州奥斯汀工厂生产 4680 型电池芯，导致它无法享受德国的补贴。