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高通骁龙 8 Gen 1 旗舰处理器 PPT 曝光：采用 4nm 工艺，CPU 性能提升 20%，还将推出骁龙 G3x

2021/11/30 18:48:04 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 11 月 30 日消息，高通将于 12 月 1 日举行骁龙技术峰会，届时新一代骁龙移动平台将正式发布。

VideoCardZ 号称拿到了高通骁龙 8 Gen 1 旗舰处理器的 PPT，展示了该处理器的参数亮点：

  • 骁龙 8 Gen 1 采用 4nm 工艺制造；

  • CPU 性能提升 20%，功耗降低 30%；

  • 配备第 4 代 Adreno GPU，GPU 性能提升 30%，功耗降低 25%，Vulkan 性能提升 60%；

  • 支持 5G Modem-RF、WiFi 6/6E;

  • 搭载第七代高通 AI 引擎、第三代高通 Sensing Hub；

  • 搭载 Snapdragon sight，影像方面提升。

此外，PPT 显示，高通将与雷蛇合作，推出开发人员套件，搭载骁龙 G3x 芯片。该设备提供 120Hz HDR OLED 显示屏，并配备 6000mAh 大电池，看起来像是游戏掌机，但不知道搭载什么系统，游戏生态如何发展。

IT之家获悉，根据此前爆料，骁龙 8 Gen 1 芯片使用三星 4nm 工艺，依旧是八核心设计，其中一颗主频为 3.0 GHz 的 X2 超大核心、三颗主频为 2.5GHz 的 A710 大核心以及四颗主频为 1.8GHz 的 A510 小核心。

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关键词：高通骁龙骁龙 8 Gen 1

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