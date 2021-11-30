Meta 收购“表情包”公司 Giphy 交易被英国否决：有碍市场竞争，必须卖掉

北京时间 11 月 30 日晚间消息，据报道，英国反垄断监管机构“竞争与市场管理局”（CMA）今日否决了 Meta（曾用名为“Facebook”）收购 Giphy 交易，称该交易有碍市场竞争。

CMA 在致媒体的一份声明中称：“经调查得出的结论是，Meta 收购 Giphy 将减少社交媒体平台之间的竞争。这笔交易已经让 Giphy 不再是显示广告市场的潜在挑战者。”

为此，CMA 要求 Meta 必须卖掉 Giphy。而 Meta 对此表示，该公司不认同这一决定。

Meta 在一份声明中称：“我们正在评估这一决定，并考虑所有选项，包括上诉。在我们的基础设施、人才和资源的支持下，消费者和 Giphy 都会变得更好。合并有利于强化 Giphy 的产品，更好地服务于英国和世界各地每天使用 Giphy 的数百万人、企业、开发商和 API 合作伙伴，为所有人提供更多选择。”

昨日就有报道称，CMA 将在未来数日阻止 Meta 收购 Giphy 的交易，这将是 CMA 首次终结一项大型科技公司的并购交易。

早在 2020 年 5 月，Meta 宣布将收购 GIF 图片搜索引擎 Giphy。交易完成后，Giphy 将与 Meta 旗下照片分享应用 Instagram 深度整合。据预计，这笔交易的规模约为 4 亿美元。

虽然 Meta 已经完成了这笔交易，但 CMA 今年 8 月曾表示，可能会强制 Meta 放弃这笔交易，将 Giphy 全部股份再次出售。

据悉，CMA 主要担心该交易会损害其他社交网站的利益，称 Meta 可能会利用此次收购，拒绝其他社交媒体平台访问 Giphy 的 GIF 图片。

CMA 之前曾表示，全球有数百万人在使用 Giphy 的 GIF 图片，如果 Meta 将它们从 TikTok 或 Twitter 等其他平台上删除，可能会让人们停止使用这些社交媒体网站。此外，Meta 也可以利用其对 Giphy 的控制，要求竞争对手交出更多的用户数据。