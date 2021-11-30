手机 ODM 产业迎利好，消息称闻泰、龙旗、中诺获得大量订单

“今年手机市场行情不好，在 ODM 这一市场，KK 级别的量并不多，不过最近闻泰、龙旗、中诺都有项目出来了，且量都不小”。

针对于目前的 ODM 市场现状，长期关注手机上下游产业的业内人士说到。究其原因，他表示，现阶段，ODM 厂商的项目都是为明年做准备，而上述的项目都是明年的产品。

事实上，除了手机产品以外，ODM 厂商还拿到手表订单。上述人士告诉集微网，上述 ODM 厂商中有一家厂商最近拿到一个终端的手表项目，订单约为 3KK 左右。

另外一位资深的业内人士与集微网沟通时表示，“目前整个手机市场上，5G 套片还不算缺，主要是缺 4G 套片。”而这也就意味着，对于 ODM 厂商而言，4G 套片供应短缺，已成为影响它们出货的一大阻碍。

ODM 厂商接大单，竞争却加剧

日前，笔者与手机供应链人士沟通时，对方表示，最近闻泰、龙旗、中诺都有项目出来，其中主要是手机项目，不过也有手表项目。

据传，上述两大 ODM 厂商于近期共接到近 10KK 的手机订单，它们承接的是荣耀、摩托罗拉、OPPO 的订单。

此外，据供应链传出上述三大 ODM 厂商中有一家厂商最近拿到一个终端的手表项目，订单约为 3KK 左右。

不过，一位业界人士向笔者透露，“其实这些单也没有特别之处，并没有突然增多，它是正常的一个出货。”

在其看来，目前整个手机市场非常淡，也因为此，一旦有几个项目出来，大家也都颇为关注，而如今在平淡的手机市场环境下，项目的出现无疑使得供应链厂商的竞争态势进一步加剧。

有手机产业链人士透露，在摄像头这一市场，多家二、三、四线摄像头模组厂商参与竞标，且报价非常低，不过，在手机镜头这一市场，一线手机镜头厂也在抢 2M、5M、8M 的手机镜头订单。

由此可见，ODM 厂商订单的释放，利好二、三线摄像头上下游厂商，不过，这其中的竞争态势激烈程度也不可小觑。

“在手机摄像头这一市场，摄像头模组的价格波动尚不明显，因为一线摄像头模组厂商更多的是聚焦在手机品牌端订单，而镜头厂却非如此。”一位深耕手机产业链的人士透露。

“在手机镜头这一市场，国内镜头厂高、中低端市场通吃，再加上新入者大厂的加入使镜头厂单价在今年出现大幅度的下滑。”

三星或将最高释放 7000 万订单给 ODM

除了上述几家手机终端厂商外，今日笔者从供应链处获悉，三星最近的订单也释放出来了。

有业内人士预估，2022 年三星给 ODM 厂商释放约 6000—7000 万台的手机订单。ODM 厂商与二、三线上游供应商深度绑定，也因为此，一旦 ODM 厂商迎来利好消息，那么二、三线手机上游供应商有望拿到订单。

ODM 在整个手机市场扮演着重要的角色，它凭借着快速响应、性价比优势在整个手机市场占有一席之地。

从已披露的数据来看，2020 年三星、华为、小米、OPPO、联想等知名的手机品牌厂商都采用了 ODM 的生产模式，其中小米、OPPO 的 ODM 订单比例已超过 50%。这些数据从侧面也证明了在当下的手机品牌中，ODM 生产模式处于十分重要的地位。

而根据 Counterpoint 数据，以 ODM/IDH 模式制造的智能手机占全球智能手机出货量的比例从 2016 年的 25% 上升至 2020 年的 36%，预计 2025 年智能手机 ODM/IDH 模式出货量将达到 6.5 亿台，渗透率将达到 40%。

有业内人士向笔者透露，“明年 ODM 厂商的生意还挺不错。”而业内人士均了解，通常情况下，手机品牌客户与一线手机上游供应商深度绑定，而 ODM 厂商与二、三线手机上游供应商绑定。

换句话来说，一旦手机 ODM 厂商承接更多的订单，那么不出意外的话，会利好二、三线的手机上游供应商。

有业内人士感叹到，ODM 厂商的快速发展，给二、三线手机供应商带来了一片生机，不过，在摄像头这一市场，价格下滑却是常态，而明年整个摄像头市场的竞争态势或更为激烈。

“一片生机”体现在几大方面。以摄像头市场为例，笔者发现，截至目前，二线摄像头镜头厂依然在扩产，员工人数大幅度增加，产能规模大幅提升。

其二、对于一些厂商而言，在 ODM 厂商订单基础之上，经过快速发展后已逐步进入一线品牌供应链体系中。

不过，据行业人士透露，目前 4G 套片颇为紧缺，而对于 ODM 厂商来说，如何拿到 4G 套片或是出货的关键。