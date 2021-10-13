业界：笔记本 ODM 下半年出货势头减弱，但全年营收仍增 20%

10 月 13 日消息，据业内消息人士透露，预计广达电脑、纬创资通、仁宝电子、英业达等中国台湾地区主要笔记本 ODM 今年下半年将不会维持正常的旺季出货势头。

▲ 图源：Digitimes

Digitimes 报道指出，消息人士称上述笔记本 ODM 今年上半年和下半年的收入比例大致为 47:53，过去几年这一比例为 45:55 甚至 40:60。不过消息人士强调，鉴于今年上半年 ODM 的出货量异常强劲，其年收入为将至少同比增长 20%。

ODM 估计，在第三季度表现参差不齐之后，第四季度的出货量将保持平稳或环比下滑。

从各家 ODM 的情况来看，由于对 Chromebook 的需求强劲，广达上半年笔记本电脑出货量达 3800 万台，创历史新高。然而，消息人士称，由于客户的发货需求从第二季度末开始突然放缓，其第三季度出货量连续下滑 8.42%。

广达预计，第四季度的销量将与第三季度持平，2021 年下半年的出货量预计为 3480 万台，较上半年下降 8.42%。尽管如此，该公司 2021 年的总出货量预计仍将达到 7280 万台的新高，较 2020 年的 5980 万台增长 21%。

纬创还预计其第四季度笔记本电脑出货量将持平。基于其第三季度 660 万台的出货量，该公司下半年的笔记本电脑销量预计将达到 1320 万台，比上半年的 1150 万台增长 14.78%。因此，纬创 2021 年的出货量将有机会突破 2470 万台，比 2020 年的 2030 万台增长 21.67%，上半年和下半年的出货比将达到 47:53。

消息人士称，由于商用机型需求强劲，仁宝 2021 年第三季度笔记本电脑出货量环比增长 17.69%，预计第四季度出货量将出现个位数环比下降。“基于 5% 的个位数环比下降中位数，仁宝第四季度笔记本电脑销量估计将达到 1453 万台，使其 2021 年下半年的出货量达到 2983 万台，同比增长 14.29%。”消息人士说道。

另外，英业达的笔记本电脑销量将在 2021 年第四季度环比下降 11.86%，与去年同期持平。其总出货量预计将同比增长 4.5%，达到 2090 万台，上半年和下半年的出货量也为 47:53。