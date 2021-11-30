抖音回应员工受贿被判刑：将进一步完善内部管理机制，严厉打击内部贪腐

IT之家 11 月 30 日消息，11 月 26 日，中国裁判文书网公布的判决书显示，字节跳动两员工因收受他人给予的钱财共计 58 万余元，将对方指定内容推上抖音热榜，北京市海淀区人民法院一审判处两人犯非国家工作人员受贿罪。

今日，抖音相关负责人向红星资本局回应了此事，2020 年 5 月 24 日，抖音内审风控部发现员工王宇迪、张凯迎的热榜操作记录存在异常。后经过调查和约谈，上述两名员工承认利用职务之便收取费用干预热榜的事实。

抖音表示，将进一步完善内部管理机制，严厉打击内部贪腐，对其中涉嫌刑事犯罪的人员提交司法机关严惩。

IT之家了解到，法院认为，被告人王宇迪、张凯迎身为公司工作人员，利用职务上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大，均已构成非国家工作人员受贿罪，应予惩处。鉴于王宇迪、张凯迎犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首；且二人已将违法所得退缴，遂判决被告人王宇迪犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年二个月，罚金人民币二万元；被告人张凯迎犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，罚金人民币二万元。同时，扣押在案的钱款予以没收；扣押在北京市公安局海淀分局的手机三部，退回北京市海淀区人民检察院依法处理。