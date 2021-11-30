Linus 吐槽桌面版 Linux 发行版：乱改核心，造成应用程序不兼容

IT之家 11 月 30 日消息，Linux 之父 Linus Torvalds 近日在 DebConf 14 会议上谈到了关于桌面版 Linux 的问题，他作为一个“喷子”的激情又按耐不住了。

Linus 在演讲中直指各大桌面 Linux 发行版的应用程序兼容问题，并且用了几个“和谐”的词汇。

首先，Linus 指出了 Linux 发行版的分裂的一个重要原因，就是它们随意修改核心，这是 Linus 一直反对的，但是基本没人听。因此造成了不同的 Linux 发行版要使用不同的包，比如 rpm、deb 等。

Linus 表示，自己也参与了一个聊天软件的开发，为 Windows 和 OSX 制作了二进制文件包，但是没有为 Linux 制作，因为“为 Linux 制作包是 XXX 的痛苦”。

此外，一些桌面 Linux 发行版在向后兼容方面也太差，普通用户需要的是开箱即用，如果一个软件在 Ubuntu 20 上可以正常使用，升级到 Ubuntu 21 就出现兼容性问题。

IT之家了解到，Linus 还谈到了一些其他问题，比如 Linux 发行版在包管理上浪费了太多精力、把编译工作都交给用户来做、应用分发体验（打补丁等）不如 Windows 等。

此外，Linus 还谈到了 V 社最近发布的 Steam Deck 掌机以及 SteamOS 对桌面 Linux 发行版的影响。他表示，虽然 V 社在游戏方面做了一些工作，但能够影响到的并不多，这让人感到难过。