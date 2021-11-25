统信 UOS 家庭版 21.1 内测开启：支持无线投送、安卓 App 退出全屏/返回按键等

IT之家 11 月 25 日消息，近期统信 UOS 家庭版迎来了 21.1 内测活动，新增和优化了一些功能，包括系统诊断工具、无线投送功能、U 俱乐部、安卓应用支持方面等。

下面是更新日志：

家庭版 (21.1) 新增和优化了如下功能：

1、系统诊断工具：用户可以通过诊断工具测试设备性能问题，参与问题反馈，完善 UOS 使用体验;

2、无线投送功能：在 UOS 系统之同可以通过右键方式快捷进行跨端文件传输，同时新增了发现设置，可以设置设备的发现范围；

3、 U 俱乐部：在线对话 UOS 产品经理，问题咨询、交流反馈更便捷，还可以获取最新活动资讯，专享社群 1V1 服务；

4、安卓应用支持方面：增加支持安卓应用共享主机屏幕、增加 ESC 在全屏下仅支持返出全屏、增加应用标题栏上返回按键、增加屏幕共享支持选择屏幕功能；

5、优化了系统激活逻辑和一键安装的体验；

6、优化了内核，解决了一些已知问题；

7、 DOE 优化、新增服务与支持、新增远程协助功能、新增全新的商务风图标主题；新增部分少数民族语言适配；控制中心支持配置输入法；

8、文件管理器、磁盘管理器、备份还原、打印管理、归档管理器、安全系统信息中心、音乐、影院、看图、相册、相机、桌面智能助手终端、语音记事本、系统监视器、日历、计算器等应用都进行了大量功能和体验优化。

【内测报名协议】点此链接（需要在微信环境下打开）。

【最新版本下载地址】点此链接。

【内测反馈报告】点此链接。