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索尼 Xperia 5 III 国行版今日开售：21:9 120Hz 屏 + Flyme 应用商店，6599 元

2021/12/1 7:20:18 来源：IT之家 作者：长河 责编：长河
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IT之家 12 月 1 日消息，索尼 Xperia 5 III 于 10 月 26 日发布，发售价 6599 元，将于今日 20:00 首销

设计方面，Xperia 5 III 重约 168g，厚 8.2mm，方便用户单手操作，提供黑、绿和粉三种配色。

屏幕方面，Xperia 5 III 配备 6.1 英寸 HDR OLED 21:9 120Hz 高刷新率屏幕，延续 Xperia 系列设计语言，搭配 240Hz 动态模糊抑制和 240Hz 触控采样率，同时提供 3.5mm 音频接口，支持 360 临场音效，Hi-Res 高解析度音频播放。

配置方面，Xperia 5 III 搭载高通骁龙 888 5G 移动平台，内置 4500 mAh（典型值）电池，配备 8GB 内存与 256GB 机身存储，预装适配的 Flyme 应用商店，并提供邮箱、天气和资讯的选装。

IT之家了解到，索尼 Xperia 5 III 由 Alpha 9 系列微单相机工程师联合开发，搭载配备双 PD 传感器的潜望式可变长焦镜头，拥有三摄四焦段影像系统，覆盖 16mm、24mm、70mm、105mm 专业摄影常用焦段，具备索尼微单相机的自动对焦和物体追踪功能。

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关键词：索尼Xperia 5 III

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