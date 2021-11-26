DPReview 2021 年度摄影器材榜：尼康 Z 9 年度最佳，iPhone 13 Pro 获最佳拍照手机

IT之家 11 月 26 日消息，摄影器材评测机构 DPReview 于 11 月 24 日公布了 2021 年度器材榜。尽管受到全球芯片短缺、新冠疫情等因素影响，2021 年的新产品并不多，但是各大厂商还是推出了一些旗令人耳目一新的摄影器材。这一榜单涵盖了相机、镜头、配件、无人机等多款产品，其中尼康 Z 9 无反相机获得了年度最佳产品的奖项。

2021 年度最佳产品：尼康 Z 9

获奖词表示，尼康 Z 9 令人印象深刻，是所有无反相机中最像单反的产品。产品搭载行业领先 3D 自动对焦系统，原生支持 20fps 的连拍速度，JPEG 格式下连拍速度可达 30fps。

尼康 Z 9 拥有 4517 万像素堆栈式全画幅传感器，搭载 Expeed 7 数码影像处理器。该产品除了拥有强大的拍照功能，视频拍摄的规格也十分高。具体来看，相机最高可以拍摄 8K/60fps 视频，可以拍摄 ProRes 422 10bit 格式，或者 HEVC 10bit 格式。

亚军：富士 GFX 100S

这款中画幅相机拥有高达 1 亿像素，机身紧凑轻便，改进了自动对焦系统，相比全画幅相机十分有竞争力。

入围产品：大疆 DJI Air 2S、索尼 A1。

最佳旗舰相机：索尼 A1

今年佳能、尼康、索尼以及富士均推出了自家的旗舰微单相机，因此评委在评选这一奖项时，反复斟酌。这款相机在今年早些时候发布，几乎各个方面都展现了无反相机的最高规格。相机没有融合竖拍手柄，在小巧的机身内融合了旗舰配置，并同时兼顾视频和静态图片拍照。

索尼 A1 相机售价高达 48699 元，搭载新研发的 5010 万像素全画幅堆栈式传感器，配备升级的 BIONZ XR 影像处理器。相机支持 8K/30p 以及 4K/120p 视频拍摄，防畸变快门能够降低果冻效应。通过像素转换多重拍摄模式，可以合成高达 1.99 亿像素的高分辨率影像。相机内置 5 轴防抖，可以实现 5.5 级防抖效果。此外，产品具有升级的动物眼部自动对焦功能。

亚军：尼康 Z 9

尼康 Z 9 是一款真正意义上的“旗舰”全画幅无反相机。该产品完全没有机械快门，响应能力和可靠性十分高。因为产品的尺寸和重量问题，产品没能获得冠军奖项。

入围产品：佳能 EOS R3、富士 GFX 100S。

最佳消费级照片/视频相机：索尼 A7M4（a7 IV）

评委表示，索尼 A7M4 不像松下 GH5 II 那样专注于视频拍摄，其具有全面的照片、视频拍摄能力，因此获得了这个奖项。

这款相机采用了全新升级的 3300 万像素背照式全画幅 CMOS 传感器，支持 4K/60p 10bit 拍摄。相机的自动对焦功能十分有优势，此外视频防抖功能可以记录传感器数据，便于在后期额外校正。总之，索尼 A7M4 是目前最强大的静止图像/视频相机之一，并且通过一定的练习，产品也十分易用。

亚军：松下 Lumix DC-GH5 II

该产品继承了 GH5 的所有优点，并且支持拍摄 4K/60p 10bit 视频，价格也有一定的优势。这款相机是厂商参照用户反馈开发的，机身防抖功能是市面上最高的之一，在视频拍摄方面性价比十分高。

入围产品：佳能 EOS R3、尼康 Z9。

最佳消费级中端相机：索尼 A7M4（a7 IV）

这款相机再次获奖。评委表示，该相机看起来相比 A7M3 升级并不太大，但是细看几乎所有规格都有了改进。传感器升级至 3300 万像素，自动对焦有了升级，此外还提供了 RAW 内录以及 4K/60p 视频拍摄。

不仅如此，这款相机的菜单也有了改进，视频/照片拍摄切换更加便捷。凭借 16999 元的零售价，这款相机十分有竞争力。

亚军：尼康 Z fc

评审团队本次为这个奖项进行了非常多的讨论，最终把亚军奖项颁给了 APS-C 画幅的尼康 Z fc。这款相机拥有复古造型，实用的操控，十分适合摄影初学者和业余爱好者。产品拥有清晰的 104 万像素显示屏，以及 236 万点 EVF，传感器约有 2000 万像素，可以提供良好的拍摄乐趣。

入围产品：宾得 K-3 III、理光 GR IIIx。

最佳拍照手机：苹果 iPhone 13 Pro

评委表示，全新的 iPhone 13 Pro 三颗摄像头覆盖 6 倍焦距范围，主摄光圈提升至 F1.5，传感器更大，采光能力更强。该手机在防抖能力上还继续提升，上一代 iPhone 12 Pro Max 搭载的传感器位移防抖技术进行了下放。此外，这款手机在视频拍摄方面也有了明显进步，新增的电影模式可以创建类似于专业相机的景深/焦点变化效果。

总的来说，苹果 iPhone 13 Pro 系列拍摄的照片、视频在 MacBook 上观看，可以获得非常棒的体验，同时剪辑和后期十分便捷。

亚军：谷歌 Pixel 6 Pro

这款手机在价格上低于苹果 iPhone 系列，首发搭载自研的 Tensor 处理器。该手机拥有 50MP 主摄，传感器尺寸达到 1.3 英寸，此外潜望式长焦镜头拥有 48MP 像素，等效焦距 104mm；超广角镜头为 12MP。该手机的长焦镜头拍摄质量要高于苹果 iPhone 13 Pro。

据IT之家了解，谷歌 Pixel 6 Pro 的计算摄影技术，提供“魔术橡皮擦”功能；运动模式下可以保持主体清晰，自动模糊周围场景。此外，还可以拍摄多张照片来改善夜景人像的画质。以上也是获奖的原因之一。

入围产品：三星 Galaxy S21 Ultra、索尼 Xperia Pro-I

最佳无人机：大疆 DJI Air 2S

评委表示，这款产品可能是最好的消费级无人机，在功能和价格上取得了良好的平衡。该产品将 1 英寸大底传感器集成到了小型折叠无人机上，能够拍摄 5.4K/30p、4K/60p 视频，同时支持 10bit D-Log。Air 2S 在操控方面也十分便捷，后期软件也便于剪辑。

亚军：大疆 DJI Mavic 3 Cine

这款无人机近期刚刚发布，首次在云台上集成了双摄像头。产品主摄为哈苏相机，具有 3/4 传感器、2000 万像素，支持 f/2.8 - f/11 可变光圈，拥有 12.8 档动态范围。相机支持 DCI 4K/120fps 以及 Apple ProRes 422 HQ、10-bit D-Log 等视频 录制。长焦镜头支持 28 倍混合变焦，等效焦距 162mm，传感器为 1/2 英寸。

入围产品：大疆 FPV Drone、大疆 Mini SE、NASA 机智号火星直升机（荣誉奖）

最佳变焦镜头：腾龙 28-75mm F2.8 Di III VXD G2

这款产品几乎改善了第一代产品的全部缺点，边缘锐度更佳，焦外更佳平滑。

亚军：索尼 FE 70-200mm F2.8 GM OSS II

该产品同样为第一代产品的改进版。其拥有全新的光学设计、新的镜片涂层，对焦速度有了很大提升。不仅如此，镜头采用了轻量化设计，比上一代轻 30%，综合来看是同类中最好的镜头之一。

入围产品：

佳能 RF 14-35mm F4L IS USM

富士 GF 35-70mm F4.5-5.6 WR

奥林巴斯 M.Zuiko Digital ED 8-25mm F4 Pro

最佳定焦镜头：索尼 FE 14mm F1.8 GM

该产品属于 G 大师系列，重量仅为 460 克，是同类产品中最小、最轻的，非常适合搭配无人机以及稳定器使用。产品构造精良，拥有大光圈，十分适合天问摄影。光学方面，慧差控制非常好，焦外平滑，清晰度高。尽管有着 1600 美元的高售价，但是考虑到素质，这一定价是合理的。

亚军：尼康 Nikkor Z MC 105mm F2.8 VR S

这款微距镜头锐度出色，对色差和炫光的控制优秀，同时重量仅为 630g。产品目前的最大问题是货源不足，标价 999.5 美元。

最佳摄影相关配件：搭载苹果 M1 / M1 Max 系列芯片的笔记本

苹果推出的自研 M1 系列芯片，拥有强大的性能，十分适合专业人士进行图像、视频后期处理。其中 14/16 英寸 MacBook 在屏幕规格方面确立了笔记本的新标杆，峰值亮度 1600nit，全局亮度 1000nit。产品具有很高的静态对比度，观看 HDR 视频和照片时效果出色。

如果用户预算有限，购买搭载 M1 芯片的上一代笔记本同样可以获得足够的性能，能满足视频/照片后期需求。

亚军：RRS Ascend-14 travel tripod 三脚架

这款产品体积紧凑、功能齐全，长度 47cm，十分便携。产品承重 13.6kg，尽管价格高昂，但是性能可靠，易于使用。

入围产品：Atomos Ninja V + 监视器、Rode Wireless Go II 无线麦克风系统。

DPReview 创新奖：大疆 Ronin 4D 摄影机系统

这款产品集成了四轴云台稳定器、摄像机、录影机、监视器等，还配备了强大的自动对焦系统。该产品为专业摄影师打造，便于操作，一个人即可完成此前多人才能进行的事情。产品支持 ProRes Raw 录制等功能，具有很强的创新性。

亚军：佳能 EOS R3 眼控对焦系统

入围：

Adobe super resolution 超级分辨率算法

苹果 M1/M1 Max SoC 芯片

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