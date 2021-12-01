最新统计：微软 Win11 版本占比份额已近 9%

IT之家 12 月 1 日消息，据 MSPoweruser 报道，微软于 10 月 5 日正式面向大众发布了 Windows 11，根据 AdDuplex 调查，在 12 月之前，微软最新桌面操作系统已经获得了相当大的市场份额。

AdDuplex 发布了 2021 年 11 月的 Windows 10 和 Windows 11 桌面版数据，让我们了解到不同版本的 Windows 桌面操作系统的市场份额。Windows 11 现在占据整个 Windows 操作系统市场份额的 8.6%（9 月份为 4.8% ），而有 0.3% 的用户使用 Windows 11 Insider 预览版。简单地说，Windows 11 总共占有 8.9% 的使用份额。

IT之家获悉，Windows 10 21H1 更新是最受欢迎的 Windows 操作系统版本，市场份额占比为 36.3%。

紧随其后的是 Windows 10 20H2 更新，市场份额占比为 31.8%。20H2 之后是 Windows 10 2004 版本，目前在 11% 的 Windows 10 电脑上运行。另一方面，Windows 10 21H2 使用份额为 3.7%，而 Windows 10 1909 版本占据了 3.6% 的市场份额。

值得注意的是，AdDuplex 的数据是基于接近 80000 台运行 UWP 商店应用程序的电脑统计的，因此，它不能完全反映出整个市场的局面。