微软 .NET 跨平台 UI 框架 MAUI 预览版 8 发布：与 VS 2022 重要集成

IT之家 11 月 30 日消息，据微软中国 MSDN 发布，.NET 多平台应用程序 UI (.NET MAUI) 可以使用单个代码库为 Windows、macOS、iOS 和 Android 构建本机客户端应用程序，并为 Blazor 混合方案提供本机容器和控件。.NET MAUI 是 Visual Studio 中的一个框架，它抽象了已经可用的本机 UI 框架 ——WinUI for Windows、Mac Catalyst for macOS/iPadOS、iOS 和 Android。尽管它不是另一个本机 UI 框架，但仍有大量工作需要在这些设备上提供最佳开发和运行时体验。

.NET 团队一直在与社区一起努力的开发，微软致力于它的发布。遗憾的是，.NET MAUI 将无法在 11 月与 .NET 6 GA 一起发布。微软希望在第一天就为用户提供最佳体验、性能和质量，为此，微软需要推迟时间表。IT之家获悉，微软现在的目标是在 2022 年第二季度初推出 .NET MAUI 。

与此同时，微软将继续增强 Xamarin 并推荐它用于构建生产移动应用程序，并继续发布 .NET MAUI 的月度预览。微软计划为 .NET MAUI 提供的所有功能将在 11 月 .NET 6 发布时提供，但微软将继续努力提高质量并解决客户反馈。微软鼓励你尝试预览。.NET 升级助手还将支持将 Xamarin 项目升级到 .NET MAUI。

.NET 6 RC1 是最终版本之前的版本，这意味着你可以在生产中使用它并获得支持。这不包括 .NET MAUI 包。.NET MAUI 包的下一个版本，当 .NET 6 RC2 发布时，将在版本中显示“预览”。

.NET 多平台应用程序 UI (.NET MAUI)

https://github.com/dotnet/maui

.NET MAUI 预览版 8 亮点

.NET MAUI 的 9 月预览版完成了一些重要的 Visual Studio 集成，即在 Visual Studio 2022 安装程序中将 .NET MAUI 作为工作负载安装，并将 Windows 平台折叠到微软的单一、多目标项目中。借助 Visual Studio 2022 预览版 4，你现在可以通过 C# 和 XAML 使用更广泛的热重载支持，以及新的 XAML 实时预览面板，以打造高效、专注的开发环境。在 .NET MAUI SDK 本身中，预览 8 包括对应用程序启动模式的更新、扩展处理程序的能力，以及在微软接近功能完整性时的其他各种新控件功能。

Visual Studio 2022 生产力

安装 Visual Studio 2022 时，你现在可以在使用 .NET 工作负载的移动开发中检查 .NET MAUI（预览版）。这将引入 .NET 6 以及可选的工作负载依赖项：Android、iOS 和 Mac Catalyst。以桌面为目标时，你还需要选择使用 .NET、UWP 的桌面开发和使用 C++ 工作负载的桌面开发。

安装后，.NET MAUI 模板和 Visual Studio 的功能都可用。实时预览将在 Visual Studio 窗口中的面板中镜像你正在运行的应用程序，你可以停靠在最方便的任何位置。该面板支持放大和缩小以关注 UI 的每个细节，在水平和垂直轴上对齐元素的指南，并且在某些平台上，你可以悬停并选择 UI 元素以获取大小和距离信息。

XAML 热重载现在适用于 Android、iOS（在 Windows 上通过热重启或远程构建主机）和 Windows。.NET Hot Restart 也在 Android、iOS 和 Windows 上与 XAML Hot Reload 协同工作。

创建新项目时，你现在会在 Platforms 文件夹中看到 Windows 平台与 Android、iOS 和 Mac Catalyst 并列。要使用 Windows，首先需要安装适用于 Visual Studio 2022 的 Windows App SDK 扩展，然后取消注释 csproj 文件顶部的 TargetFramework 节点。在未来的版本中，默认情况下，这将通过 .NET MAUI 预安装的扩展程序提供。

.NET MAUI SDK 更新

你迁移现有应用程序最显著的更新是微软如何实现 .NET Host Builder 模式。微软现在与 ASP.NET 和 Blazor 如何使用创建并返回 MauiApp 的 MauiProgram 类保持一致。现在每个平台都调用 MauiProgram.CreateMauiApp。将现有项目与新模板或 pull request 进行比较，以查看对 Android/MainApplication.cs、iOS/AppDelegate.cs 和 macCatalyst/AppDelegate.cs 的这些更改。

示例 MauiProgram：

public static class MauiProgram { public static MauiApp CreateMauiApp() { var builder = MauiApp.CreateBuilder(); builder .UseMauiApp<App>() .ConfigureFonts(fonts => { fonts.AddFont("OpenSans-Regular.ttf", "OpenSansRegular"); }); return builder.Build(); } }

安卓示例 MainApplication：

public class MainApplication : MauiApplication { public MainApplication(IntPtr handle, JniHandleOwnership ownership) : base(handle, ownership) { } protected override MauiApp CreateMauiApp() => MauiProgram.CreateMauiApp(); }

pull request:

https://github.com/dotnet/maui/pull/2137

安卓更新

Android 12 (API 31) 现在是为 Android 构建的 .NET 6 应用程序的默认版本。要使用 Android 12，你需要手动安装 JDK 11。一旦微软更新 Visual Studio 中的 Android 工具以使用 JDK 11，微软将默认将此依赖项与 .NET MAUI 捆绑在一起。在此之前，JDK 11 可能会对 Android 设计器、SDK 管理器和设备管理器产生不利影响。

Android 项目现在默认使用 MaterialTheme。确保 Platforms/Android/MainActivity.cs 指定 @style/Maui.SplashTheme 否则你可能会在 Android 上遇到运行时错误。例如，查看更新的 .NET MAUI 模板。

手动安装 JDK 11:

https://github.com/xamarin/xamarin-android/wiki/JDK-11-Warning

更新的 .NET MAUI 模板:

https://github.com/dotnet/maui/blob/main/src/Templates/src/templates/maui-mobile/Platforms/Android/MainActivity.cs

其他变化

其他值得注意的变化包括：

MinHeightRequest、MaxHeightRequest、MinWidthRequest、MaxWidthRequest 已删除“Request”后缀，布局系统现在将它们视为真实值

将行为附加到任何控件映射器的简化方法 – #1859

Shell 主题样式的各种改进

为 Android #2027 和 iOS #2029 添加了 RefreshView

添加绝对布局 #2136

添加了从右到左 (RTL) FlowDirection #948

添加 Button.Icon ImageSource #2079

#1859:

https://github.com/dotnet/maui/pull/1859

#2027:

https://github.com/dotnet/maui/pull/2027

#2029:

https://github.com/dotnet/maui/pull/2029

#2136:

https://github.com/dotnet/maui/pull/2136

#948:

https://github.com/dotnet/maui/pull/948

#2079:

https://github.com/dotnet/maui/pull/2079

准备好了吗？打开 Visual Studio 2022 并创建一个新项目。搜索并选择 .NET MAUI。

有关 .NET MAUI 入门的更多信息，请参阅微软的文档。

文档:

https://docs.microsoft.com/zh-cn/dotnet/maui/get-started/installation

欢迎反馈

Visual Studio 2022 正在快速启用 .NET MAUI 的新功能。当你在调试、部署和编辑器相关体验方面遇到任何问题时，请使用“帮助”>“发送反馈”菜单报告你的体验。

请通过 dotnet/maui 在 GitHub 上与微软互动，让微软了解你使用 .NET MAUI 创建新应用程序的体验。

要查看未来版本中的内容，请访问微软的产品路线图，要了解功能完整性的状态，请访问微软的状态 wiki。

dotnet/maui:

https://github.com/dotnet/maui

产品路线图:

https://github.com/dotnet/maui/wiki/roadmap

状态 wiki:

https://github.com/dotnet/maui/wiki/status