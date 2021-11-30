微软 Ignite 大会中国站将于 2022 年 1 月 6-7 日上线：元宇宙、混合办公...

IT之家 11 月 30 日消息，作为全球技术盛会，Microsoft Ignite 每年都吸引无数技术从业人员及科技发烧友参与。专为中国粉丝打造的 Microsoft Ignite China（微软在线技术大会中国站）将于 2022 年 1 月 6-7 日重磅上线，相约技术专家，粉丝及社区伙伴们一起探讨元宇宙、混合办公、数字安全、云计算与大数据等科技趋势。

IT之家获悉，本次大会除了结合 2021 年全球 Ignite 中最精华的课程与 90 多项产品技术发布，还将独家公开本地云服务产品最新进展，分享中国客户与伙伴的最佳实践，更多精彩的社区话题互动与直播活动也将陆续揭晓。

主题抢先看

● 发掘元宇宙的无限可能：元宇宙将让物理世界中的人、物、场等要素与数字世界共享体验。比如，元宇宙可以让人们在数字环境中会面，借助数字替身让人们从世界的各个角落，通过有创意的写作模式更加自如地彼此交流沟通。

● 让前沿人工智能真正服务于客户：微软拥有全球最强大的超级计算机之一，AMD 用它来设计下一代处理器，荷兰的科研人员则在用它模拟新冠病毒在人口稠密地区的空气传播情况。微软的合作伙伴 OpenAI 用 Azure 训练 GPT-3 模型，实现了自然语言理解和生成的重大突破。加入 Ignite China, 与专家们畅聊最新的 Azure AI 服务与全球最佳实践。

● 为混合云、多云和数据创新创造更多可能: 这是一个数字技术与数据信息无处不在，无时不在，贯穿于各种设备和体验的全新时代, 如何在确保安全的情况下，对这些分布于不同环境中的系统和数据进行统一高效地管理，并且实现云原生创新？

● 让跨组织合作更加轻松和安全：随着混合办公成为常态，人们需要在企业内外部进行广泛的沟通与协作，微软于 Ignite 发布了多项全新服务，帮助人们跨越障碍，安全协作，并构建起广泛的协作生态。

● 构建超互联业务新模式：将内部的人、数据、流程、业务等各种要素相互打通，为企业和员工提供适应未来变化发展的灵活韧性。

本届大会汇聚微软首席执行官 Satya Nadella、微软全球副总裁 Jared Spataro、微软大中华区董事长兼首席执行官侯阳博士等多位重量级微软技术领袖，分享关于云计算、生产力、协作、安全和应用程序开发方面的最新成果与真知灼见。还有更多本地重磅讲师即将揭晓。

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