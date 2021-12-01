高通骁龙 8 Gen 1 Cortex-X2 超大核主频 3.0 GHz，已在官网亮相

IT之家 12 月 1 日消息，今早高通正式发布了骁龙 8 Gen 1 5G 移动平台（SM8450），具有骁龙 X65 调制解调器，能够实现 10Gbps 的 5G 连接速度。目前这款处理器已经正式在高通官网亮相，详细参数曝光。

骁龙 8 Gen 1 搭载全新的 Cortex-X2 超大核，主频 3.0GHz，与骁龙 888 Plus 的 X1 超大核类似；三颗 Cortex-A710 大核主频 2.5GHz；四颗 Cortex-A510 小核主频 1.8GHz。

根据外媒消息，处理器 sL3 缓存从 4 MB 提升至 6 MB。GPU 型号以及频率等参数暂时未知。

处理器以及 X65 基带采用三星 4nm 制程工艺，能效提升明显。官方表示，骁龙 8 Gen 1 CPU 部分性能提升 20%，能效提升 30%；GPU 部分性能提升 30%，能效提升 25%，Vulkan 性能提升 60%。内存方面兼容 LPDDR5，频率 3200 MHz。

其它方面，处理器的 ISP 图像处理器支持高达 18-bit 数据处理，单颗摄像头最高支持 2 亿像素。视频方面，支持 4K/120fps 录制，8K/30fps HDR 录制，以及 720P/960fps 慢动作视频。总体上视频录制/回放规格与上一代相近。

IT之家了解到，高通骁龙 8 Gen 1 在屏幕方面还支持 4K 60Hz、2K 144Hz ，音频方面支持骁龙畅听技术、aptX Voice 语音通话、aptX Adaptive、蓝牙无损音频等。此外，Qualcomm Aqstic 技术支持基于 AI 的回声、噪音抑制，总谐波失真 THD+N -108dB。

Wi-Fi 方面，芯片兼容 2.4 GHz、5 GHz、6 GHz 三个频段，支持 2×2 MIMO，最高速 3.6Gbps。

高通骁龙 8 Gen 1 官网详细参数：