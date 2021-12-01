高通与索尼打造联合实验室，为骁龙 8 Gen 1 平台定制图像传感器

IT之家 12 月 1 日消息，在今天举行的 2021 骁龙技术峰会上，高通正式发布了新款旗舰级骁龙 5G 移动平台，名为骁龙 8 Gen 1，中文名为“全新一代骁龙 8 移动平台”。

骁龙 8 Gen 1 芯片采用 4nm 工艺制造，是高通首款使用 ARM 最新 Armv9 架构的芯片。这款芯片内置八核 Kryo CPU，其中包括一个基于 Cortex-X2 的 3.0GHz 内核，三个基于 Cortex-A710 的 2.5GHz 高性能内核，以及一个基于 Cortex-A510 的 1.8GHz 高效内核。高通表示，骁龙 8 Gen 1 芯片将比骁龙 888 芯片处理性能提高最多 20%，能效提高最多 30%。与骁龙 888 芯片相比，骁龙 8 Gen 1 芯片内置的 Adreno GPU 图形图像渲染速度将提高 30%，能效提高 25%。

骁龙 8 Gen 1 芯片还首次采用骁龙 X65 调制解调器，兼容所有 5G 网段，支持最高传输速度可达 10Gbps

除了性能提升外，影像方面，全新一代骁龙 8 移动平台所采用的 Snapdragon Sight 骁龙影像技术，包含专为智能手机打造的首个 18-bit ISP，也是首款支持 8K HDR 视频拍摄的移动平台，并且能够以超过 10 亿色的顶级 HDR10 + 格式进行拍摄。

IT之家了解到，高通也在发布会上宣布与索尼传感器合作，成立联合实验室推动移动影像发展。高通表示，联合实验将为基于骁龙 8 移动平台开发的设备，来提供优化，在短时间获得画质的提升；还将在这里进行高通和索尼对于最新影像技术的测试；同时也将于索尼传感器合作，为骁龙 8 移动平台定制图像传感器，提升影像能力。

高通表示，包括小米、索尼、荣耀在内的十多家手机制造商已经签约使用骁龙 8 Gen 1 芯片，搭载新款芯片的首批手机有望今年年底前上市。