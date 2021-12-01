骁龙 8 Gen 1 芯片现场图赏：这就是 2022 年旗舰之芯

12 月 1 日消息，高通正式宣布了为 2022 年的下一代旗舰智能手机打造的新处理器。这就是骁龙 8 Gen 1（Snapdragon 8 Gen 1）是骁龙 888 的继任者。现在，IT之家在前方为大家带来全新骁龙 8 Gen 1 芯片的实物图集。

骁龙 8 Gen 1 是高通公司第一款使用 Arm 公司最新 Armv9 架构的芯片。具体而言，新的八核 Kryo CPU 将配备基于 Cortex-X2 的主核，频率为 3.0GHz，同时还有三个基于 Cortex-A710 的性能核，频率为 2.5GHz，以及四个基于 Cortex-A510 设计的能效核，频率为 1.8GHz。此外，新芯片从骁龙 888 所采用的 5nm 工艺跳到了 4nm 工艺。

参数包括 1 个 Cortex-X2 3.0GHz 1M L2 缓存，3 个 Cortex-A710 2.5GHz 512K L2 缓存，4 个 Cortex-A510 1.8GHz，6M L3 缓存，支持 LPDDR5 3200MHz。

作为高通公司的第四代 5G 调制解调器，它建立在现有的毫米波和 sub-6GHz 的兼容性之上，增加了对高达 10Gbps 速度和最新 3GPP Release 16 规范的支持。

骁龙 8 Gen 1 还支持 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E、蓝牙 LE 音频（高通公司的首创），以及该公司的骁龙音效技术，以实现 AptX 无损无线音频。