亚马逊 AWS EC2 M6a 实例采用 AMD EPYC 三代处理器，性价比提升 35%

IT之家 12 月 1 日消息，根据 AMD 中国官方消息，亚马逊 Web 服务 Amazon Web Services（AWS），日前宣布推出 Amazon EC2 M6a 实例，采用第三代 AMD EPYC 霄龙 7003 系列处理器。

AWS 表示，相比前一代 M5a 实例，新产品性价比提高多达 35%，同时相比基于 x86 的 EC2 实例成本降低 10%。

IT之家获悉，AMD 第三代 EPYC 处理器针对数据中心设计，基于 AMD Infinity 架构 Zen 3 核心打造。产品最高具有 64 个核心，提供 128 条 PCIe 4.0 通道，支持 16 个 DIMM 插槽，最大 4TB 内存。

M6a 实例优势包括：

经过 SAP 认证，是网络和应用程序服务器、支持企业应用程序的后端服务器、微服务、多人游戏服务器、缓存集群以及应用程序开发环境等工作负载的理想选择。

可选择十种尺寸，比 M5a 多两种实例尺寸（32xlarge 和 48xlarge）。48xlarge 尺寸支持多达 192 vCPUs 以及 768 GiB 内存，是 M5a 实例最大尺寸的两倍。

支持高达 50 Gbps 的网络带宽，以及 40 Gbps 的 Amazon Elastic Block Store，是 M5a 实例的两倍以上。