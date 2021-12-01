丰田用户遭殃，部分苹果 iPhone 13/12 的 iOS 15 损坏了汽车蓝牙免提系统

IT之家 12 月 1 日消息，据 9to5 Mac 报道，越来越多的 iPhone 用户运行 iOS 15.1 报告了与汽车蓝牙免提系统的连接问题。在苹果支持论坛上的帖子，包括从一些 iPhone 12 和 iPhone 13 用户的投诉, 以及一些建议性修复，但都没有根本性的解决这个问题。

这个问题似乎主要影响丰田汽车和卡车的司机，大约在 iOS 15 和 iOS 15.1 发布时开始，甚至在 iOS 15.1.1 等较新版本的 iOS 上也持续存在。有几份来自奥迪和沃尔沃汽车司机的报告，但这些投诉似乎不像丰田司机面临的问题那样普遍。

一位用户说，

“给丰田公司打电话，他们没有任何类型的解决方案，因为他们的应用程序甚至不能正常工作。如果我没看错的话，这里大多数人的丰田车都没有 CarPlay。在这一点上，我不确定这是 iPhone 13 的问题还是丰田的问题。我的 iPhone X 工作得很好。”

CarPlay 似乎不是该问题的主要角色，不像以前影响 iPhone 用户的车载 Bug。IT之家获悉，事实上，这个问题似乎主要影响没有 CarPlay 的汽车，用户因此被迫使用汽车制造商的车载系统来代替。

一位用户甚至称，由于蓝牙掉线问题，iPhone“无法在我的车里打电话”。