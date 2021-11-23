摩根大通分析师：苹果 iPhone13/Pro 交货时间缩短，表明供应量增加

北京时间 11 月 23 日消息，摩根大通分析师 Samik Chatterjee 在给投资者的一份说明中写道，所有 iPhone 13 和 iPhone 13 Pro 机型的交货时间连续第二周减少。尽管与 iPhone 12 推出后的这个时间相比，交货时间仍然较高，但与过去几周相比，差异“明显减少”。

在摩根大通追踪的所有地区中，iPhone 13 mini、iPhone 13、iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 的交货时间分别缓和到 5 天、5 天、23 天和 23 天，较前一周的 8 天、10 天、26 天和 26 天有所下降。

该分析师补充说，在一些地区，iPhone 13 的交货时间与 iPhone 12 持平。Chatterjee 指出，这种节制可能表明供应量的增加，甚至在进入繁忙的假日购物季节的时候出现这种情况，代表之前艰难的供货情况已经有了相当大的缓解。

中国消费者现在看到的 iPhone 13 mini 和 iPhone 13 的交货期估计为 7 天，而 iPhone 13 Pro 机型的交货期估计 31 天。

在英国和德国，所有四种机型的交货期也都有所下降。这两个地区的 iPhone 出货量约占全球的 5%。

虽然该行业仍然受到芯片生产问题和供应链堵塞的困扰，但供应链问题正显示出缓解的迹象。