瑞芯微联合中国移动发布视频物联网芯片 AIoTel RV1109/RV1126

IT之家 12 月 1 日消息，根据瑞芯微官方公众号消息，今日瑞芯微联合中国移动发布了视频物联网芯片 AIoTel RV1109/RV1126。这两款芯片能够为各类视频物联网终端提供智能通信、视频监控、AI 识别、IoT 连接管理等核心能力，具有集成快、质量高、管理优、覆盖广等优势。

RV1126 及 RV1109 物联网芯片内置低功耗四核 Arm Cortex-A7 核心，内置 2T/1.2TAI 算力的 NPU，支持 4K/30fps H.264/H.265 高效视频编解码。

在影像视觉方面，基于瑞芯微自研的 3 帧 HDR 14MP/5MP 多路高性能 ISP，可实现多帧 HDR 技术和多级 3DNR、2DNR 等去噪技术，大大提高图像质量，既可保证场景的动态范围，同时满足黑光全彩及复杂光线环境中保持清晰的需求。目前已成熟应用于安防监控、AI 识别、智能家居的 AI 摄像头等基于视觉处理与人工智能计算的应用领域。

IT之家了解到，这款芯片支持电信级的视频通话、视频对讲、视频监控、智能喇叭、视频会议、家居控制、智能识别等功能。官方表示，产品有助于解决视频物联网终端跨平台互动难、成本高、业务迭代慢等端侧问题，可实现业务、芯片、硬件产业链上下游高效协同。