美国纳斯达克交易市场计划 2022 年起迁移至亚马逊云科技

12 月 1 日消息，在刚刚召开的亚马逊云科技 re:Invent 峰会上，纳斯达克和亚马逊云科技宣布达成多年合作伙伴关系，为全球资本市场构建新一代云计算基础设施。

其中，从 2022 年开始，纳斯达克计划分阶段将其北美的多个交易市场迁移至亚马逊云科技，第一步将是迁移美国期权市场之一纳斯达克 MRX。

纳斯达克将使用一种由纳斯达克和亚马逊云科技共同设计、专为交易市场基础设施而开发的全新边缘计算解决方案。其他交易市场的基础设施运营商和参与者也有机会利用这个方案，将交易系统迁移上云。

此外，此次合作纳斯达克也将在反金融犯罪、数据和分析、市场基础设施软件解决方案等方面，利用亚马逊云科技的云服务探索更多新方法。

据悉，在纳斯达克迁移到亚马逊云科技的过程中，Amazon Outposts 将扮演核心角色。它将亚马逊云科技的基础设施、服务、API 和工具扩展到几乎所有数据中心、主机托管空间或本地设施。纳斯达克计划直接把 Amazon Outposts 整合至核心网络中，从其位于新泽西州卡特雷特的主要数据中心提供超低延迟的边缘计算功能。这种共同设计的边缘计算解决方案，将使纳斯达克的数据中心成为资本市场领域有史以来第一个专用亚马逊云科技本地区域（Private Amazon Local Zone）。

同时，随着时间的推移，纳斯达克还计划将更多的北美交易市场迁移至亚马逊云科技上。这种混合架构将降低纳斯达克本地系统的访问延迟，以便提供高频交易能力，使客户以更低的成本访问云服务，包括虚拟连接服务、市场分析和机器学习等。