山灵发布 M9 音乐播放器：双 AK4499EQ DAC/14980 元，全国限量 300 台

IT之家 12 月 1 日消息，今日山灵音响正式发布了 M9 Limited Edition HiFi 音乐播放器。这款产品内置两片绝版 AK4499EQ DAC 芯片，搭载高通骁龙 665 SoC，售价 14980 元。由于芯片绝版，因此山灵 M9 全球限量 500 台，全国限量 300 台。

山灵 M9 LE 正面采用夏普 2K 分辨率液晶屏，采用刘海屏设计。产品内置 8GB 内存 + 256GB RM，采用定制的安卓 10 系统。

音频方面，播放器采用全架构一体化声学电路，优化了元器件排布，使其更为有序、损耗更低。产品大量应用松下钽聚合物电容、ELNA 高级丝膜电容，能量储备充分。

FPGA 部分，M9 采用了第三代 FPGA 技术，搭配两颗来自日本的 KDS 飞秒级低相噪 45.1584MHz / 49.152MHz 有源晶振，可以提供更为准确的时钟信号，更有效降低 jitter。

为了降低 M9 电路的噪声表现，工程师采用了大面积的洋白铜屏蔽罩，针对几大核心元件设置了单独的屏蔽，有效抑制外来杂讯干扰和电路间相互干扰，获得更黑更纯净的背景。

非大耳模式下，M9 最高可提供单端 [email protected]Ω / 平衡 [email protected]Ω 的输出功率，并提供了三档增益选择。

在单独的大耳模式下，山灵 M9 单端最高输出功率可达 [email protected]Ω，平衡则达到了 [email protected]Ω，可以极大程度地满足大家在使用难驱动耳机时的需求。

针对大耳模式，M9 采用了硬件级别的增益调整，并设计了专门的升压电路，使输出功率不仅仅是“力大”，更重要的是控制力与信息量的提升，使得推力增大的同时，韵味也得以保留，达到更为全面的体验。

IT之家了解到，这款产品内置 8350mAh 高性能电池，同时具有一体化散热系统。M9 的单端续航达到了 18 小时，播放 96kHz/24bit 的 FLAC 也可达 16 小时，平衡为 10 小时。

官方表示，M9 Limited Edition 预计 12 月中旬上市。因产能原因，首批仅在线下销售，发售前我们将会公开代理商名单。