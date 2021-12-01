中国企业学习特斯拉造车，供应商称六家公司订购了巨型铸造机

42 年前，力劲科技集团创始人刘相尚开始制造能够帮助工厂生产廉价玩具和手表的机器，然后为摩托车公司制造生产设备。现在，他也在以同样的方式帮助电动汽车制造商特斯拉，用埃隆・马斯克 (Elon Musk) 的话说，“以制造玩具汽车的相同方式制造真正汽车”。

从某种意义上说，现年 69 岁的刘相尚可能重新回到了原点，但他可能在未来的汽车领域扮演关键角色。力劲科技集团是中国新兴制造商之一，在新兴的电动汽车行业与美国、日本和欧洲的传统企业展开积极竞争。电动汽车可能会撼动汽车行业，进而撼动就业、技术和地缘政治影响力。以通用汽车和大众为例，这样的汽车巨头赋予了美国和德国巨大的经济影响力和国际声誉。

中国即将成为电动汽车领域的主要参与者，而特斯拉和多家中国电动汽车新贵正在帮助中国企业变得更具竞争力。特斯拉在上海的大型工厂与当地供应商合作，生产越来越复杂的零部件，并帮助他们与西方和日本汽车供应商正面交锋。刘相尚说：“特斯拉生产汽车的方式给传统汽车制造商带来了巨大压力。后者已经意识到形势有多严峻，正在向新能源汽车过渡。”

电动汽车是美国政府推动清洁能源和振兴美国制造业的核心。但就像苹果在电子产品方面所做的那样，特斯拉正在与中国建立更紧密的联系，以拉近其制造业供应链和巨大汽车买家市场的距离。

北京地图和自动驾驶技术公司四维图新首席执行官程鹏表示：“中国正在通过在汽车比赛中改变赛道来超越竞争对手。这场比赛过去是关于燃油车的，现在是关于电动汽车的。”在中国汽车行业，人们经常听到“弯道超车”这个词。四维图新的许多高管和工程师认为，向新能源汽车的转型带来了与过去十年移动互联网类似的机遇，当时中国公司创建了强大的平台，如移动即时通讯应用微信和短视频应用抖音。

这就是中国政府张开双臂欢迎特斯拉到来的最大理由，并向马斯克的公司提供廉价土地、贷款、税收优惠和补贴。中国正在寻求商界所称的“鲶鱼效应”，即把一条凶猛的捕食者扔进水池里，这样其他鱼就会更努力地挣扎求生。

这种做法对特斯拉和中国供应商都有好处。马斯克在 10 月份的公司股东大会上说，特斯拉上海工厂于 2019 年在一年内建成，在产量上已经超过了位于加州弗里蒙特的工厂。他说，上海工厂是“质量最好、成本最低、麻烦最少的工厂”。对中国供应商来说，这也是一笔大生意。特斯拉表示，2020 年第四季度，其上海工厂在中国购买了 86% 的外包 Model 3 和 Model Y 零部件。相比之下，其加州工厂生产的特斯拉汽车这一比例为 73%。

随着产能的增长，特斯拉的股价在过去一年上涨了一倍多，公司估值突破 1 万亿美元。跟踪北京机械类股的分析师表示，特斯拉的中国战略发挥了作用。他们称：“如果特斯拉没有在中国建厂，其股价会涨这么多吗？其收益会有这么大的改善吗？不一定。”

特斯拉和其他电动汽车制造商的中国供应商股票表现也非常抢眼。今年到目前为止，刘相尚旗下力劲科技集团上市子公司的股价已经上涨了约九倍。特斯拉在 2019 年委托力劲集团制造“世界上最大的铸造机”。马斯克说，这种机器大约有一座小房子那么大，可以一次铸造汽车后车身，从而减少了部件的数量，降低了成本。

刘相尚表示，力劲科技集团与特斯拉并肩工作了一年多才制造出这台机器。他说：“每隔一段时间，特斯拉都会问我们是否有可能做到这件事或那件事。他们每做出一次设计修改，我们也需要随之对我们的机器进行改进。”

刘相尚从小就对汽车着迷。他出生在印尼的一个中国家庭，最开始帮助拆解二手车，然后在父亲的汽车店里用零部件重新组装。他于 1966 年前往中国上学，1972 年移居香港，七年后创办了一家机械公司，为玩具制造商和钟表制造商提供制造设备。

从那以后，刘相尚始终处于中国制造业链条的最前沿。他开始为摩托车工厂制造机器，然后为智能手机、汽车工厂提供设备。在 2008 年全球金融危机最严重的时候，刘相尚对两家濒临破产的公司采取了两项战略举措：成为通用汽车的设备供应商，并斥资约 500 万美元收购了意大利铸造设备制造商 Idra。

刘相尚说，随着越来越多的汽车制造商采用特斯拉的方式制造汽车，到 2022 年初，力劲科技集团还将向六家中国公司提供类似的巨型铸造机。他表示，特斯拉每年生产 2000 万辆汽车的目标的确显得雄心勃勃，但“并非无法实现”，因为它简化了制造流程。通用汽车在 2020 年售出了 680 万辆汽车，而特斯拉只交付了 50 万辆汽车。（编辑注：根据特斯拉的资料显示，此前生产 Model Y 车型的后车身时，需要用到 70 个零部件去打造一个结构，而有了一体压铸技术以后，一个巨型结构件就能够将其替代，而该巨型结构件的生产仅需几分钟时间，相比此前先要生产 70 个零散的零部件再进行整合要快得多。）

通过改变汽车的制造方式，特斯拉可以为中国电动汽车制造商带来苹果为中国智能手机行业带来的影响。iPhone 的许多中国供应商开始与本土品牌合作，帮助它们生产更好的手机。现在华为、小米和 vivo 手机在欧洲、印度、东南亚和非洲都很受欢迎。

不过，制造汽车显然更难。特斯拉自己开发了很多制造技术，因此中国品牌可能很难通过与供应商合作来复制特斯拉的成功。马斯克在去年的一次投资者电话会议上说：“我们制造了能够制造机器的机器，并希望减少外包。”

更广泛地说，中国电动汽车制造商及其供应商需要外国制造的芯片和其他技术。中国汽车市场是世界上最大的，每年生产约 2500 万辆汽车，但最受欢迎的是丰田和雪佛兰等品牌，本土品牌在海外还没有流行起来。

马斯克显然非常看好中国市场的未来潜力。今年 7 月份，他在推特上发文称：“中国取得的经济成就确实令人惊叹，尤其是在基础设施方面！我鼓励人们亲眼看看！”在 9 月份的互联网大会上，马斯克在视频中称中国是“数字化领域的全球领导者”。在本月早些时候的视频中，马斯克称赞中国汽车制造商是“世界上最具竞争力的厂商”。

尽管中国取得了进步，但仍有很长的路要走。力劲科技集团希望在未来两年内向许多中国公司交付与特斯拉类型相同的铸造机，但这些公司正在努力寻找特斯拉拥有的那种汽车设计师。毕竟，没有设计方案，力劲科技集团就不能交付机器。刘相尚表示：“许多中国汽车制造商正在与我们洽谈制造机器的事宜，但他们中的大多数仍在设计过程中，我们在中国遇到了缺少设计师的瓶颈。”