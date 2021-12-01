萤石智能家居摄像机 BM1 发布：专为“宝宝看护”设计，支持哭声检测，预售 428 元起

IT之家 12 月 1 日消息，萤石最新发布了萤石智能家居摄像机 BM1，是萤石面对母婴看护细分市场推出的新品，专为“看护宝宝”设计，在天猫平台预售 428 元起。

萤石智能家居摄像机 BM1 设备外观灵巧可爱，搭配独有动物外观，并且无需布线使用，不用网线电源线，婴儿床在哪里就在哪里看护，少了线缆免除了线缆缠绕的安全风险。

该设备拥有高解像力广角镜头，1080P 高清分辨率、F1.6 大光圈，画面明亮细腻；无红光，高清夜视，940nm 无红光夜视，不影响宝宝睡眠及视力。该设备还支持哭声检测，可在 App 第一时间推送消息，支持 PIR 自动人体感应抓拍与推送，7*24 小时全天候值守，对 PIR 人体感应的响应能力进行深度优化，唤醒抓拍速度可达到毫秒。极速抓拍异常情况，并推送 App 告警消息。

该设备拥有 2000mAh 不可拆卸锂电池，低功耗长久续航，配备多种省电模式，低功耗全天候值守。超级省电模式下，无预览操作下全天候待机门前守护，可持续待机长达 85 天。若每天捕捉异常与自动录像长达 5 分钟的情况下，可持续使用长达 45 天之久。

此外，萤石智能家居摄像机 BM1 安装简单，想夹哪里夹哪里，并且采用放心材料，符合 Rohs 认证，不含铅汞，涂层柔和安全，硅胶外壳，柔和手感漆，无异味，无甲醛，采用铝制实心软管，硅胶外包，柔和手感漆，各角度自由弯曲曲。

IT之家了解到，萤石智能家居摄像机 BM1 在今日（12 月 1 日）开启预售，将在 12 月 12 日正式开售，在天猫平台预售价 428 元起，并且参与预售可送 32G 卡，买 32G 卡可升级成 64G 卡。