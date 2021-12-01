高通：骁龙 8 Gen 1 的官方性能和功耗数据是在特定条件下实现的，无法同时达到

IT之家 12 月 1 日消息，高通今日正式发布了骁龙 8 Gen 1 旗舰芯片，将搭载于众多厂商的下一代旗舰手机中。

根据官方公布的数据，骁龙 8 Gen 1 采用三星 4nm 工艺，CPU 性能提升 20%，功耗降低 30%；GPU 性能提升 30%，功耗降低 25%，并搭载全新的 X65 基带。

据微博博主 @肥威 消息，高通在发布会后的 Q&A 问答环节中，透露了关于骁龙 8 Gen 1 的更多细节。

高通确认骁龙 8 Gen 1 采用三星 4nm 工艺，并表示本来可以支持 LPDDR5x 内存，但按照市场考虑，目前还没有这种内存产品。

高通承认骁龙 8 Gen 1 的官方性能和功耗数据不能同时实现，“CPU 性能提升 20%”与“功耗降低 30%”是在特定条件下达成的。

此外，高通表示骁龙 8 Gen 1 的功耗表现比骁龙 888 更好。

IT之家了解到，骁龙 8 Gen 1 搭载全新的 Cortex-X2 超大核，主频 3.0GHz，与骁龙 888 Plus 的 X1 超大核类似；三颗 Cortex-A710 大核主频 2.5GHz；四颗 Cortex-A510 小核主频 1.8GHz。处理器首发使用 Armv9 指令集。