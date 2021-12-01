LG 新能源已通过上市资格初步审查，市场预计融资不低于 80 亿美元

12 月 1 日消息，据国外媒体报道，韩国交易所周二披露，申请上市融资的电池制造商 LG 新能源，已经通过了上市资格的初步审查，备受期待的 LG 新能源上市又更近了一步。

韩国媒体在报道中表示，在通过韩国交易所上市资格的初步审查之后，LG 新能源在 12 月份需要向韩国金融监督院提交相应的文件，并完成剩余的程序，可能在明年 1 月底上市。

LG 新能源是由 LG 化学的电池业务剥离而来，在去年 12 月 1 日正式成立，专注于电动汽车电池等业务。得益于 LG 化学在电池业务方面的多年耕耘，LG 新能源自成立以来就是规模庞大的电池供应商，韩国媒体称其是仅次于宁德时代的全球第二大电池制造商。

从韩国媒体的报道来看，LG 新能源是在今年 6 月份，向韩国交易所提交 IPO 申请文件的，最初计划在今年年底完成上市。但由于向通用 Bolt 电动汽车供应的电池存在缺陷，存在起火风险，导致通用大规模召回并更换电池，LG 方面承担了其中绝大部分的花费，LG 新能源的上市计划也被搁置。

受向通用 Bolt 供应的电池存在缺陷影响，LG 新能源在上月也更换了 CEO，LG 集团副会长权暎寿接替金钟现出任 CEO。在当时更换 CEO 时，外媒就提到，LG 此举意在加速电池业务的发展，包括推进 IPO 进程。

市场观察人士预计，LG 新能源通过 IPO 预计可筹集 10-15 万亿韩元，也就是 85 亿美元-127 亿美元的资金，估值有望达到 80 万亿韩元，将成为韩国规模最大的 IPO。