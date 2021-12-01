宝马 i7 纯电动车开始冬季测试，预计明年发布

IT之家 12 月 1 日消息，宝马的下一代 7 系豪华轿车即将面世，将推出一款名为 i7 的全电动版本。本周二，宝马公司发布了在瑞典北极圈附近进行冬季测试的 i7 伪装原型车的图片，让我们对这款旗舰电动车的有了一个初步了解。

IT之家了解到，与即将推出的 7 系一样，i7 将采用宝马最新版本的 CLAR 平台，该平台自 2015 年 7 系首次亮相以来一直存在。i7 将与 iX SUV 共享其电池技术和电动机，这意味着其应该有大约 300 英里（约 482 公里）的续航能力和超过 500 马力的动力。可能会提供一个后轮驱动的版本和一个更强大的全轮驱动版本。另外从图片上来看，i7 似乎支持后轮转向功能。

尽管有着伪装，但仍然可以从这些照片中收集到一些关于 i7 设计方面的信息。首先，i7 的造型将与普通 7 系的造型接近，有隐藏式门把手，巨大的封闭式双肾“格栅”和本周早些时候亮相的 XM 概念车上看到的分体式大灯设计。

宝马表示，i7 将在 2022 年的某个时候发布。预计 i7 的起价将超过 10 万美元，与梅赛德斯-奔驰的 EQS 进行竞争。

到 2023 年，宝马集团将在全球提供约 13 款纯电动车型，纯电动车型将覆盖几乎目前 BMW 品牌进入的每个细分市场；到 2025 年，宝马将进入电动化发展全新阶段，并推出“新世代”车型系列（DIE NEUE KLASSE）；到 2030 年，宝马集团计划在全球累积交付约 1,000 万辆纯电动车。