消息称英特尔在哥斯达黎加有一座神秘的实验室：储存其大量技术及设备

据《华尔街日报》报道，几年前，英特尔公司的高管们开始意识到一个问题：公司每年从芯片到软件平台生产几十种新产品，但它并没有一个正式的方法来编目以及储存旧技术，以便工程师测试其安全缺陷。

例如 2011 年推出、2013 年停产的沙桥微处理器。它现在如此稀缺，以至于英特尔的安全研究人员需要在互联网上去寻找。

“我们不得不上 eBay 开始寻找这些产品，”英特尔的产品保障和安全部门总经理 Mohsen Fazlian 说。

英特尔的困惑折射了一个更大的问题：以往的技术会引发网络安全问题。为了利用速度和功率提升的优势，技术制造商不断改进他们的产品，但客户并不总是以同样的速度升级。这就产生了一个长尾效应：旧产品仍然在广泛使用，但很容易受到攻击。

报道称，为了解决这一难题，英特尔在哥斯达黎加建立了一座仓库和研发实验室，以储存其大量技术及设备可用于远程测试。该计划 于 2018 年年中启动，并于 2019 年下半年开始运行。

▲ 英特尔在哥斯达黎加建立的实验室 图源：华尔街日报

该仓库储存了可以追溯到约十年前的 3000 个硬件和软件。英特尔计划在明年对其进行扩建，将空间从 14000 平方英尺增加到 27000 平方英尺，以能够容纳 6000 个计算机设备。

通常，英特尔的工程师可以在他们选择的配置中申请特定机器。然后，这台机器由技术员进行组装，并通过云服务无障碍访问。

此外，该实验室每周 7*24 小时运行，大约有 25 名工程师在任一特定班次工作。

报道还表示，英特尔的这座实验室提供了一个集中且安全场所，可以为世界任何地方执行安全测试。进入该建筑不仅受到严格控制，还需要高级管理人员批准，而监控摄像头则在随时观察设备状况。甚至它的位置也是保密的，英特尔拒绝透露其确切位置。

“该实验室为英特尔带来了商业价值”，Fazlian 说，公司的研究表明：客户更有可能从主动测试他们产品的制造商那里购买技术。

另外，英特尔产品保障和安全部门的企业补救项目高级主管 Fawn Taylor 表示，“建立这座实验室需要将难以找到的设备运到哥斯达黎加，雇用能够在机器上工作的工程师和计算机科学家，以及让管理人员把流程落实到位，才能让它运转起来。”

有时侯，“一些贡献来自于那些已经早已转到其他项目甚至离开公司的工程师。他们帮助收集技术文件，并讨论他们所知道的 关于多年前的产品。”Taylor 女士说道。

该实验室的经理 Marcel Cortes Beer 则称，实验室每月收到 1000 个要求组建设备进行远程安全测试的请求，同时每周有 50 个新设备进来。