英特尔酷睿 i9-12900、i5-12600、i5-12500、i5-12400 实物曝光

IT之家 11 月 29 日消息，在经历了漫长的期待之后，英特尔在 2021 年 10 月 28 日凌晨面向消费者正式推出他们新十年的“大招”—— 第 12 代酷睿桌面处理器，以及与之搭配的 Z690 芯片组，性能表现堪称惊艳。

但美中不足的是，首批上市产品仅有 i9-12900K/KF、i7-12700K/KF 以及 i5-12600K/KF 这六款，性价比更高的入门级型号和中低端 i5 并未出现，再加上目前昂贵的 Z690 系列主板和 DDR5 内存，大量小伙伴表示更想要中端非 K 型号。

从此前爆料来看，面向主流玩家的非 K 系列处理器和 B660/H670 主板要等到明年初的 CES 大会才可能发布，爆料者 @momomo_us 近期还暗示新品将会在明年 1 月发布。此外，13 代酷睿将在明年三季度发布，采用新的 RaptorCove 架构。

现有网友曝光了四款最新的 12 代酷睿台式机处理器的实物照，从知乎 @DDAA117 放出的实拍来看，包括酷睿 i9-12900、酷睿 i5-12600、酷睿 i5-12500、酷睿 i5-12400 都已经蓄势待发了。

从此前爆料来看，i9-12900 和 i7-12700 都会保持现有 i9-12900K 与 i7-12700K 的 8P+8E 24T、8P+4E 20T 设计，L3 缓存容量也是一样的 30/25MB，但前者的频率为 2.4GHz~5.1GHz，后者为 2.1GHz~4.9GHz，相比 K 版本稍弱。

此外，酷睿 i5 以下型号可能都将会采用全新的 H0 芯片，只有 6 个 P 核不存在 E 核，i5 系列将包括 12600/12500/12400 三款型号，L3 缓存容量都是 18MB，三者主要是频率上有区别，但 i5-12400 估计还会在核显上多砍一刀。

值得一提的是，目前曝光的 i3 有两个型号，i3-12300 的缓存容量不明，最高睿频是 4.4GHz，而全新入门级型号 i3-12100 采用了 12MB 的 L3 缓存，最高睿频达 4.3GHz，详情可参见IT之家此前报道。

i9-12900/F：8 大核 + 8 小核，2.4-5.1GHz，30MB 三级缓存

i7-12700/F：8 大核 + 4 小核，2.1-4.9GHz，25MB 三级缓存

i5-12600：6 大核 + 0 小核，3.3-4.8GHz，18MB 三级缓存

i5-12500：6 大核 + 0 小核，3.0-4.6GHz，18MB 三级缓存

i5-12400/F：6 大核 + 0 小核，2.5-4.4GHz，18MB 三级缓存

i3-12300：4 大核 + 0 小核，??- 4.4GHz, ?? MB 三级缓存

i3-12100：4 大核 + 0 小核，3.3- 4.3GHz，12MB 三级缓存

预计英特尔会在 2022 年 CES 上发布新款非 K 系列处理器，B660 系列主板也将同时发布。从目前的爆料来看，B660 系列主板将不支持 PCIe 5.0，高端型号可能会支持 DDR5 内存。