爱奇艺奇遇 Dream VR 一体机发布：搭载高通 XR2 芯片，售价 1999 元

IT之家 12 月 1 日消息，今天，爱奇艺智能在京召开发布会，正式推出旗下年度收官之作 —— 爱奇艺奇遇 Dream VR 一体机，首发售 1999 元。

官方表示， 爱奇艺奇遇 Dream VR 一体机是行业首款搭载 VR 旗舰级处理器 —— 高通 XR2 芯片且价格在两千元以内的 6DoF VR 一体机。

配置方面，爱奇艺奇遇 Dream VR 一体机采用高通骁龙 XR2 芯片，配备 8G+128G 大内存，产品在运行市面主流的高品质 VR 游戏大作时依然可以保持高清流畅，玩家游戏体验更爽更沉浸。与此同时，奇遇 Dream 沿用了与奇遇 3 一样的自研“追光”计算机视觉 6DoF VR 交互方案，实现了头部和手部双 6DoF 空间体感定位，搭配专为 VR 设计的全新一代奇遇 OS 操作系统，可让用户在虚拟世界里放开手脚、自由畅玩。

游戏引入方面，目前奇遇 VR 已与国内外百余家知名游戏开发商建联及确定合作关系，并且奇遇游戏商店正在以平均每月 3-5 款精品的速度快速扩充内容池。在奇遇 VR 平台，既有《亚利桑那阳光》《危机行动队 2》《雇佣兵：智能危机》《僵尸之地：弹无虚发》这类男性玩家喜欢的硬核热门大作；也有适合女性玩家的快乐燃脂类音乐和运动游戏，如《乐动未来・音计划》《多合一运动》《动感音旅》。

在影视方面，奇遇 Dream 可提供一个等效 2000 吋（相当于 20 台 80 吋电视屏幕大小）的巨型屏幕，支持 HDR 高动态光照渲染，能够展现万千细腻色彩，使图像细节更加丰富自然。支持 HDR 高动态范围图像、杜比全景声和 AI 画质增强技术，全面提升观影体验。支持多种视频体验，比如手机投屏、本地及局域网视频播放、第三方 APK 安装等。此外，爱奇艺还专门为奇遇 VR 提供了高达 17Mbps 码流的 4K 3D 电影和 8K 全景视频，最高帧率高达 60FPS。