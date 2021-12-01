林斌向小米基金会捐赠 6000 万股股票

IT之家 12 月 1 日消息，据港交所披露文件，小米集团副董事长林斌将 6000 万股 B 类股，捐赠给小米基金会。捐赠后，林斌持股降至 9.23%。

IT之家了解到，小米基金会是香港税务条例第 88 条规定下的公益慈善机构。林斌希望通过对小米基金会的这次捐赠，更好的回馈社会，推动国内的人才教育和科技创新。

企查查 App 显示，小米基金会有限公司成立于 2019 年 11 月 11 日。