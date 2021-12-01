国内话剧《极乐迪斯科》被质疑抄袭同名国外游戏，官方回应：将组织专家核查评估

IT之家 12 月 1 日消息，近日，一部名为《极乐迪斯科》的话剧在网上引发了争议，该话剧被网友质疑抄袭同名国外游戏。

话剧《极乐迪斯科》由国内的晓年青剧团创作，将于第四届 1905 国际当代戏剧上演出，以下为官方介绍：

“我”，一个旧日失败的迪斯科明星，一把年纪却只在远离现实的虚幻世界中，才能找到一点点存在的价值。某日，宿醉的“我”突然在一间陌生公寓醒来，与“我”一同出现在公寓内的，还有一具陌生的尸体。就在“我”手足无措时，3 位自称能够帮助‘我’的神秘搭档突然出现在“我”的眼前，搭档们告知“我”，因为一则宿醉裸奔视频，“我”再一次被推到了社会舆论的风口浪尖。一时间各种采访、报道、邀约不断，“我”终于有机会实现成为少数人的梦想。

从上面的介绍不难看出，这一描述与 ZA/UM 开发的精品独立游戏《极乐迪斯科》有一些相似之处。比如在游戏的开场，玩家扮演的主角就是从一间陌生公寓醒来，全然忘记了自己经历过的事情，于是踏上了寻找记忆，同时侦破案件之旅。

IT之家了解到，游戏《极乐迪斯科》获得了 2019 年 TGA 四项大奖，目前在 Steam 的评价也是“特别好评”，因此在游戏圈也是具有相当的知名度。

昨日，话剧《极乐迪斯科》团队晓年青剧团在微博发表声明，针对近日有网友对演出剧目《极乐迪斯科》提出的抄袭质疑，将组织专家对剧本进行核查及评估。剧团现已进入调查审核阶段，并决定停演该剧目，对已购票观众进行退票处理。