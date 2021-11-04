湖南大学通报论文抄袭事件：撤销硕士学位，取消导师指导资格

IT之家 11 月 4 日消息，针对公众热议的湖南大学 2016 届软件工程硕士毕业生陈杰学位论文涉嫌全文抄袭事件，湖南大学今日凌晨发布了《关于陈杰硕士学位论文涉嫌学术不端的核查说明》。

公告表示：

在收到有关我校 2016 届软件工程硕士毕业生陈杰的学位论文涉嫌学术不端的举报后，我校高度重视，立即成立专门工作组，认真开展核查。 经查，陈杰的硕士学位论文《面向新媒体的新闻缩写关键技术研究》构成学术不端。依据相关规定，已撤销陈杰硕士学位，取消其导师唐克龙研究生指导教师资格。 我校坚持对学术不端行为零容忍，将深刻反思，加强管理，绝不姑息。

IT之家了解到，11 月 1 日，北京理工大学副教授张华平在认证微博上发文称，“我带的研究生赵连伟硕士论文《面向新媒体的新闻缩写关键技术研究》被某校研究生陈某 100% 全文抄袭，经过 3 个月的审查程序，已经得到该校学位评定会认定，已做出撤销陈某硕士学位，并取消其导师的导师资格的决定。”

今日上午，张华平博士在微博回应称，感谢湖南大学研究生院三个月的认真核查，感谢工作组卓有成效的工作，感谢官方微博凌晨给出的公示，更感谢各位朋友的关心关注与支持。

经过北理工研究生论文 100% 被抄袭事件，如果能够给后来研究生对研究心生敬畏，能让导师对教育更多责任担当，能让科研更加纯粹，善莫大焉。抱歉浪费了宝贵的公共资源，本事件回应到此为止，从此不再发表任何相关言论，不接受任何媒体采访。我们会回归本职工作，专心做点有趣有用的多语种语义分析的研究，踏实带好学生，好好学习天天向上，恳请大家对我们的论文监督批评。

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