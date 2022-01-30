最便宜 iPhone 手机！约 2035 元起，苹果美国官方商店开售 iPhone 8 翻新机

IT之家 1 月 30 日消息，据 MacRumors 报道，苹果公司首次开始通过其美国在线商店销售翻新的 iPhone 8 手机型号。其中 64GB 版售价 319 美元（约 2035.22 元人民币），128GB 版售价 359 美元（约 2290.42 元人民币），256GB 版售价 449 美元（约 2864.62 元人民币）。

就目前而言，这是目前可以直接从苹果公司购买的最便宜的 iPhone 机型，但该设备上市已近四年半，我们强烈建议在这个价格范围内考虑 iPhone SE 2。2020 年 4 月发布的 iPhone SE 有 64GB 存储空间，售价 399 美元，或 128GB 售价 449 美元。

另外一个更好的选择可能是等待 iPhone SE 3 手机，它预计将在今年 3 月或 4 月左右推出，配备 A15 芯片和 5G 网络。

iPhone 8 有很多缺点，包括由于其年限，该设备可能至少会比 iPhone SE 2 早几年停止接收 iOS 更新。iPhone SE 2 还拥有较新的 A13 芯片，而 iPhone 8 搭载的是 A11 芯片，iPhone SE 2 还有几项新功能，包括肖像模式照片、QuickTake 视频、Wi-Fi 6、千兆级 LTE 和 eSIM / 双卡。

翻新的 iPhone 8 有太空灰版本，是一款无锁设备。所有翻新的 iPhone 都配有新电池、新外壳和新的白色包装盒。iPhone 8 包括附带 Lightning 接口的 EarPods 耳机，一条 Lightning 转 USB-A 线缆，以及 5W 电源适配器。所有翻新的 iPhone 也享有与新 iPhone 相同的一年保修期，并且可以为该设备购买 AppleCare+。