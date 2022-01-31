深度操作系统 deepin 20.4 浏览器支持全新藏宝箱

IT之家 1 月 31 日消息，近期，深度操作系统 20.4 升级 LTS 内核至 5.10.83，Stable 内核至 5.15.6，并修复系统安全漏洞，进一步提升兼容性和安全性。从功能层面上积极响应了社区用户反馈的问题，开发并集成了大量实用功能，只为带来更好体验。

基于用户反馈升级了 Chromium 内核，新增了标签分组和藏宝箱功能，同时为大家提供了更便捷和多样化的管理，并支持对标签的快捷搜索和快捷分享。

浏览器升级了，右上角多了个小按钮，这就是“藏宝箱”。今天深度官方带来了详细介绍。

藏宝箱设计初衷

当您阅读网页时，想保存网页中的素材或者下次想再读先前的位置，收藏夹就不再满足您的需求了，借助“藏宝箱”功能，可以帮您解决这些问题。

藏宝箱都有哪些神奇的功能呢？

支持收藏网页、图片、文字、链接

在传统收藏夹可收藏网页的基础功能上，藏宝箱还能支持收藏图片、文字、链接信息。

提供锚点位置信息

可直接保存网页中的图像、文本或链接，并为网站内的图像和文本提供锚点信息，下次打开收藏的图像和文本会自动跳转到相应位置，是日常阅读的记忆好帮手。

为收藏的素材进行注释

对收藏的图片、文字、网页、链接进行注释，方便记忆和查找。

对收藏的素材进行简单整理

对收藏的网页、图像、文本和链接支持删除，置顶，复制等操作。

快速查阅收藏记录

提供了分类查找的功能：我们可以按照收藏的类型，对图片、文字、网页、链接进行细分查找，除此以外我们还提供关键字模糊匹配搜索功能哦。

目前藏宝箱界面悬浮在网页上方，会遮挡页面的部分内容，后期会将其放到页面的右侧，将原有的网页内容向左侧进行挤压，并增加藏宝箱入口隐藏或显示的设置配置项。