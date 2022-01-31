中国联通冬奥 5G 消息应用上线：基于短信原生窗口，不登录、不下载

IT之家 1 月 31 日消息，北京 2022 年冬季奥运会即将开幕，中国联通 5G 消息今天带来了联通冬奥 5G 消息应用的介绍。

联通冬奥 5G 消息是北京冬奥会官方通信服务合作伙伴中国联通基于最新的 5G 消息应用，打造的一站式 5G 消息冬奥服务平台，赋能智慧冬奥，为 2022 年的北京冬奥会，提供一体化的冬奥服务、通信服务、畅玩冬奥服务。

通过联通冬奥 5G 消息，基于短信原生窗口，不登录，不下载，动动手指，就能轻松享受便捷的冬奥相关服务。

冬奥服务：赛区赛场、赛事介绍、赛程安排、精彩瞬间、奖牌榜单，一键直达；

通信服务：联通特色业务，赛区 5G 体验中心导览、联通附近网点导航、特色 5G 消息手机介绍，轻松了解；

畅玩冬奥：冬奥周边商品、城市美食、冬奥城市旅游、冬奥互动小活动，快速获取。

另外，联通冬奥 5G 消息上线了各类好玩有趣的冬奥互动小活动，每一个收到或者体验消息的人，都能参与到冬奥中，一起感受北京冬奥的魅力。