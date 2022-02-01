EA 艺电任命 Chris Suh 担任 CFO，其目前是微软云及人工智能集团 CFO

2 月 1 日凌晨消息，艺电（Electronic Arts）宣布：任命 Chris Suh 担任 CFO，他当前是微软云及人工智能集团 CFO。
进入 2022 年之后，游戏行业掀起了一波前所未有的并购热潮，今日索尼宣布将收购视频游戏开发商 Bungie。在微软宣布收购动视暴雪之后，外界预计的索尼最有可能收购对象是艺电 (EA)。而这一任命是否传达出微软抢先一步，仍有待求证。
2 月 1 日凌晨消息，艺电（Electronic Arts）宣布：任命 Chris Suh 担任 CFO，他当前是微软云及人工智能集团 CFO。
进入 2022 年之后，游戏行业掀起了一波前所未有的并购热潮，今日索尼宣布将收购视频游戏开发商 Bungie。在微软宣布收购动视暴雪之后，外界预计的索尼最有可能收购对象是艺电 (EA)。而这一任命是否传达出微软抢先一步，仍有待求证。
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