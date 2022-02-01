微软 Win11/10 免费工具集 PowerToys 0.55.0 发布：文件浏览器和鼠标引入 3 个全新实用程序

IT之家 2 月 1 日消息，微软名为 PowerToys 的免费系统实用工具套件从 Windows XP 时代复活，并于 2019 年 5 月引入 Windows 10 系统。可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。IT之家了解到，通过与 Windows 10/Windows 11 shell 搭配使用，同时让用户可以自定义各个工作流。

微软今天发布了 PowerToys 0.55.0，标志着今年的第三个版本发布。在发布说明中，微软补充说，PowerToys v0.55 的发布周期是继续为 PowerToys ARM64 做好准备，修复一些顶级问题并引入新的实用程序。

此前的工作有助于使团队将代码库升级到.NET 5，此后升级到.NET 6，这应该会带来稳定性和速度的提高。在引入新的实用程序方面，微软宣布了三个新的玩具，具体介绍如下。

文件资源管理器插件：预览窗格的开发者文件。总共增加了大约 150 个文件扩展名。我们正在使用 Monaco Editor 来支持这种体验。

文件资源管理器插件：STL 文件格式缩略图和预览窗格的生成! 由于 STL 是一种常见的 3D 文件格式，这允许快速的视觉检查。

鼠标工具：通过 Ctrl+Alt+P 在鼠标指针上划线。这个功能是与微软的无障碍团队共同开发的。当团队告诉我们这个想法，并描述了试图通过吸管寻找你的光标时，我们知道可以利用其他鼠标工具的代码来快速启用这个功能。下面是一位测试人员在粗略验证构建时的一段话。“这将改变我的生活，让我在使用任何电脑时不会经常丢失指针。这是巨大的改变! 我将能够再次以我的正常速度工作。对于有视野障碍的人来说，这完全改变了游戏规则！”Joanna A 说道。



下面是完整更新内容

一般

.NET 运行时现在是 5，我们的下一个版本将升级到.NET 6。迁移到.NET 5 然后再迁移到 6 有助于减少在单一版本中的移动部件。为什么这很重要，因为这是支持 ARM64 所需的主要工作项目之一。此外，一旦我们在.NET 6 上运行，这将有助于提供速度提升。

@jsoref 的拼写插件帮助

总是在顶部

修复了两个边框显示不正确的 bug 中的一个。

现在边框默认为操作系统的强调颜色。

减少了 CPU / GPU 活动。还没有完成改进，我们知道可以做得更好。

FancyZones

修复了更新后不丢失区域的问题。

修复了中文编辑器的边缘问题。

文件资源管理器附加组件

GCode 缩略图现在有透明度了。

新工具--文件资源管理器预览窗格的开发者文件。总共增加了大约 150 个文件扩展名。我们正在使用 Monaco 编辑器来支持这种体验。

新工具--添加了 STL 缩略图和预览窗格!

图片调整器

修复了有太多元数据的错误。

修复了在保持长宽比的情况下对恒定高度进行调整的 bug。

鼠标实用程序

新工具 - 通过 Ctrl+Alt+P 在指针上划线。这个功能是与微软的无障碍团队共同开发的。

PowerRename

文件现在是按文件资源管理器的排序方式进行排序。

PowerToys Run

提高了速度并修复了 Window walker 插件的错误。

现在 Window Walker 会显示升高的应用程序的路径。

在系统命令中增加了 UEFI 命令。

修复了 EnvironmentHelper 类中的崩溃错误。

修复了 URI 插件与 ^: 的 bug。

修复了 VS Code 插件不显示最新 Code 版本的工作空间的问题。

修复了导致插件无法加载的 bug。

修复了 Uri 插件和 Web 搜索插件的崩溃。

设置

修复了从管理员转到非管理员时设置被重置的问题。

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