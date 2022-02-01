AMD RX 6900 XT 显卡冲上 3DMark Fire Strike 跑分榜首：主频 3.1GHz，四路 GTX 1080 Ti 霸榜结束

IT之家 2 月 1 日消息，AMD 的旗舰 RDNA 2 显卡 Radeon RX 6900 XT 成功跻身 3DMark 名人堂榜首。该显卡在推出后不久就发布了 XTXH 版本，提供超过 3 GHz 的超频。

之前 3DMark 的 Fire Strike 和 Time Spy 的纪录主要由英伟达的高端显卡占领，但有一项纪录一直没有打破，那就是 KINGPIN 在 2020 年提交的跑分，他使用四路 GeForce GTX 1080 Ti KINGPIN 显卡交火创造了世界纪录得分 61206。

近日，这个分数已经被韩国超频者 biso biso 超越，他也是 EVGA 团队的一员，使用最新的 Z690 DARK KINGPIN 主板和英特尔 Alder Lake Core i9-12900K 平台跑到了 62389 分。

IT之家了解到，biso biso 将这张 RX 6900 XT 显卡超频到了 3.15GHz，不过即使如此，四路 GTX 1080 Ti 的图形分数仍然高于 RX 6900 XT，分数提升主要是得益于 CPU 平台的升级。

与之前最快的 RX 6900 XT 相比，新的 RX 6900 XT 快了 6%（3 GHz 对 3.15 GHz）。

此外，biso biso 还在 3DMark Fire Strike Extreme、Fire Strike Ultra 和 Time Spy 名人堂中名列前茅。